【性愛那些事#73】動作、行為、語言　教你全方位解讀女生性暗示

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

奶茶妹曾聽一位男性朋友分享，有次因工作需要到女同事的家取文件，期間對方突然表示天氣熱要沖涼，洗澡過後竟只穿了一件浴袍從浴室走出來，還年輕的他不明所以，最後兩人沒事發生，而自此該女同事對朋友便非常冷淡。我們朋友間說笑指他不懂把握時機，白白錯過了一段姻緣。



不少「初出茅廬」的朋友，因為經驗不足，很多時都會錯過女神的暗示甚至明示。奶茶妹請來Youtube情趣頻道主持人Choco，由女生動作、行為，及語言三個方面，從女生的角度，由淺入深，教大家拆解女生的對男生的性暗示，免得大家錯失良機。

如何讀懂女生的性暗示，也是一門學問。

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Choco的頻道：按我

AV個個都睇過，女優美麗可愛，男優虎虎生威，陪著萬千男生成長。不過看還看，千萬不別在AV中偷師。AV只是表演性質，可總有男生會誤信甚至模仿當中情節，男性泌尿研究博士許藍方就指出6個女生最討厭的AV誤解，男生跟著AV來做，小心鬧分手。

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