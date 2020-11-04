New Balance繼8月推出開倉活動獲熱烈反應後，時隔3個月再次推出！即日起至11月9日，一連6日於觀塘Inspire Hub舉行減價活動，全場貨品包括各式波鞋、涼鞋、衛衣及外套款式低至2折發售！

今次開倉的鞋款驚喜地有不少選擇，當中最值得入手必數一向定價較高的英、美版型號如991、997、1500及575，全部減價幅度均超過$700。現場更設折上折優惠，買2對或以上價錢會更平！以991為例，由原價$1899減至$1139，如果購買任何鞋款2對或以上，則會再減至$699，相等36折優惠。建議跟朋友一起去，方便夾單。鞋碼方面，較多款式集中於男裝碼數，大多在40號或以上，女士們可的選擇會相對較少。👇👇👇點圖即各款減價鞋款👇👇👇

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鞋款以外，現場亦有不少風褸、羽絨外套款選擇，最平$250便有交易。另外記者心水推介各款衛衣款式，厚薄正適合現時天氣外，質地亦舒服親膚，$150這價位值得入手。不過相樣碼數大多偏大，是否能找適合的碼數就要看彩數了。👇👇👇點圖即各款減價外套／衛衣款👇👇👇

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【NEW BALANCE pop up store】 地點：香港九龍觀塘偉業街133號1樓全層（翠華全層側） 日期：即日至11月9日 時間：11am - 8pm

【條款及細則】 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯) ※ 所有貨品不設退換 ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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踏入11月，不少品牌都借內地的雙11購物節，趁機推行大減價促銷。尤其今年因受疫情影響，零售業大受打擊，商家都希望在年尾幾個大時節可以增加營業額。故雖然距離11.11還有一星期，各大品牌已紛紛推出各種優惠，當中包括多個人氣品牌如Nike、adidas、無印良品及Reebok等，另外網購平台GMarket和ZALORA亦有趁機推出優惠。各大品牌優惠活動時間略有不同，即睇下文記者為大家整理的10大雙11購物優惠。👇👇👇點圖即Nike優惠詳情及減價款式👇👇👇

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