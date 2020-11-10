名牌銀包一向定價較高，以正價購買的話，學生和新鮮人相對較難負擔。因此當雙11來到，便是入貨好時機了！網購平台ZALORA近日就雙11推出多個優惠，當中包括多款名牌子如agnès b.、Kate Spade、COACH、TORY BURCH的銀包款均有減價！折扣最高達33折，其中一些指定款式更有額外65折優惠！即睇《開罐 Opener》為學生們精選的15款$1000以內名牌銀包款式！

減價產品有不少人氣品牌！（ZALORA）

是次減價包括多個熱門品牌如agnès b.、Kate Spade、COACH、Marc Jacobs和MICHAEL KORS等，款式方面有長、短銀包、卡片套和Pouch等，折扣最低達33折，另外指定品牌如agnès b.，輸入指定優惠碼更有額外最多6折優惠。

若產品下方有標明優惠碼折扣，便代表該產品有額外折扣優惠。（ZALORA）

運費方面，如果產品由ZALORA出售，購物總額達$299即免運費；若產品由第三方賣家出售，免運費門檻則只需$200。若購物總額不達指定金額，則會收取$40運費。👇👇👇點圖即睇15款$1000以內名牌銀包款式及獲取優惠碼👇👇👇

+ 23 + 23 + 23

以上款式以外還有許多選擇，如有較多預算、可選的品牌會更多，而且原價較高的產品，優惠幅度會更大、亦可用到額外折扣優惠碼，詳情可點這參考。

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

踏入11月，不少品牌都借內地的雙11購物節，趁機推行大減價促銷。尤其今年因受疫情影響，零售業大受打擊，商家都希望在年尾幾個大時節可以增加營業額。故雖然距離11.11還有一星期，各大品牌已紛紛推出各種優惠，當中包括多個人氣品牌如Nike、adidas、無印良品及Reebok等，另外網購平台GMarket和ZALORA亦有趁機推出優惠。各大品牌優惠活動時間略有不同，即睇下文記者為大家整理的10大雙11購物優惠。👇👇👇點圖即Nike優惠詳情及減價款式👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

仲有其他9個品牌進行雙11優惠！點擊睇全文👉👉👉雙11｜Nike半價 Gmarket運費1.3折 一文睇清10大品牌優惠攻略