繼雙11後，另一個購物迷入貨最佳時機又到了！所說的正是Black Friday（黑色星期五）！今年11月26日為美國感恩節，翌日（27日）就是Black Friday、接著星期一（30日）便是Cyber Monday，大量減價優惠已在今個星期陸續開始！《開罐 Opener》為大家整理了Black Friday期間4大網購網站推出的運動品牌精選優惠，好讓大家預先做好計劃掃平貨！

除了為人所知的Amazon及Walmart以外，其實還有不少平台推出優惠，如果你打算購入運動衫褲鞋襪，不妨參考一下以下4個網站。雖然不是每個網站均有免運費，但大多貨品的減價幅度大、款式較少見，而且懂得善用集運的話，首重（0.5kg）收費大多只需$18至$36，就算加上運費亦不會太貴。

（Farfetch、Selfridges）

【1】HKTVmall

HKTVmall由即日起11月30日舉行Black Friday，有多個優惠同時推出，包括有1）每日好店，指定店舖會有全店折扣，例如25日無印良品全店至少85折、11月25至26日PUMA全店至少6折、2）超過2000件指定激減貨品，折扣低至25折。另外3）11月26日為VIP購物日，除了送5％回贈、VIP亦有額外95折優惠。最後於4）11月27日早上10點開始舉行全民9折日，輸入優惠碼「BlackFri」即可享超過20萬件指定產品額外9折。

HKTVmall內設有不少運動品牌，包括PUMA、Jansport、FILA、Superga及Champion等。買滿$200即可門市自取、送上門則需買滿$500，否則需付$80運費。👇👇👇點圖睇抵買產品👇👇👇

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【2】ASOS

ASOS為英國大型時裝購物網，有不少大熱品牌如Nike、adidas、The North Face及Vans等。是次未到Balck Friday正日已推出多個「熱身優惠」，包括指定男女外套及ASOS Design 8折、另外男裝亦有推出指定貨品低至半價優惠，不但品牌多、種類亦多，T恤、衛衣、波鞋、涼鞋，甚至是內衣褲均有減價。全網買滿$350港幣即免運費，否則需支付約$85運費。👇👇👇點圖睇抵買產品👇👇👇

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【3】Selfridges

同樣來自英國的大型購物網站，種類及品牌相當豐富，定位相對為較高價的品牌。雖然Selfridges今次沒有標明是Black Friday減價，但卻提早在這這期間推出聖誕早鳥優惠，只要貨品有標明「20% OFF CODE SELFCCE」並於結賬時輸入「SELFCCE」，即可獲額外8折優惠，加上網站標價是已退稅後的價格，不妨趁這個機會購入平時較高價的心頭好。記者認為網站中背囊款式比鞋款更為吸引，大家不妨參考。

運費方面，單一交易需付約$250運費或支付$420即可享全年無限次數國際運送服務，網上不少討論區都會有「夾運費」帖子，有興趣的話夾運費會抵得多！👇👇👇點圖睇抵買產品👇👇👇

【4】Farfetch

另一大型時尚網購網站，是次Black Friday將推出年終折扣低至5折優惠，當中有各大潮牌及運動品牌產品減價，由貴價至大眾品牌均包括在內，當中一些鞋款的配色較為少見，怕撞款的人至啱！運費方面，香港地區需買滿$2000才免運費，建議大家使用集運服務。👇👇👇點圖睇抵買產品👇👇👇

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同場加映：UNIQLO感謝節減價

原來UNIQLO在香港已經有15年！為慶祝登港15年，ＵNIQLO就聯同埋佢個姊妹品牌GU，在11月27日至12月3日限時7天舉行感謝節，多款秋冬男女裝衛衣、毛衣、牛仔褲及大衣外套等均減價發售，不過今次最特別是，無論幾多錢消費都有嘢送，還送一樣本味超濃贈品，究竟是什麼呢？👇👇👇點圖看減價產品👇👇👇

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