雞排妹鄭家純：我不需要掌聲肯定　2020四大療癒系美女專訪（一）

每個時代，不同的社會氣氛與景況，受歡迎的美女類型也不大相同。如今美女氾濫成災，幾乎塞滿了網路各個空間，人們都快痲痺了。看膩那些身材超不科學的IG女孩嗎？也許我們需要的是真能撫慰人心的療癒系女孩，不一定要乳波臀浪，始終保有一顆真誠的心還更能打動人。YouTube《深夜保健室》節目主持人鄭家純、電競比賽主持人Yuniko、啦啦隊美女Yuri、氣質女棋士俞俐均，請她們跟大家說說心裡話，分享一路以來都用什麼方式調節負面情緒，以及排遣壓力與壞心情的小秘訣。有點性感、有點可愛、有點萌萌的，看著她們的表演，就算天塌下來，暫時也可放下不管了，怎麼樣，夠療癒吧！ 編按：GQ Taiwan專訪了四位療癒系美女，系列將分為四篇文章刊出（1/4） 文：Cathy Hsiao（GQ Taiwan）

鄭家純 我們深夜成人保健室見

乍見《深夜保健室》這個節目名稱不免產生情色聯想，但曾經有個人人熟悉的暱稱「雞排妹」，從娛樂圈話題人物轉戰YouTube頻道，如今成為專門傳遞正確性教育的節目主持的鄭家純卻語帶嚴肅地表示：「除了攝影師之外，製作團隊背後大腦都是女性，我們很像一艘太空船，讓節目和觀眾一起在性學的宇宙探索。」

為免流於說教與刻板，鄭家純事前花大量時間訪談收集資料，在輕鬆氛圍下，性治療師等專家暢談性常識與性姿勢，甚至更多人人應該了解，事實上卻所知不多的正確兩性關係。沒有腳本，不玩綜藝梗，確保對談內容專業卻不生硬，還兼之有趣故事分享，節目今年2月才從Yahoo TV獨立出來，訂閱人數卻已逼近40萬，更多次創下數百萬點閱，且收看族群男女皆有。

這個平台提供了機會讓專家盡情暢所欲言，背靠團隊默契集思廣義提出煩惱和疑惑，再由鄭家純從中媒合專家與觀眾，真正落實不遮掩的性教育。既是主持人也是聽眾，她直言台灣人性知識水平根本是幼幼班，幸好經由專家們啟蒙，七季70集《深夜保健室》一路陪伴觀眾們升上大一生。「專家醫師來到我們節目想講什麼就講什麼，可以盡量展現專業幫助有需要的人，而我的角色是當潤滑劑，不管是畫面上或引導上都是，節目上穿著性感只是吸引TA的手段。」搭配她慵懶嗓音，你說，這樣學習性知識怎可能不療癒？

不管做什麼，出道至今，各種爭議始終伴隨鄭家純，但她心性堅強如斯，用忽略不計代替自怨自艾，設法解決問題而非討拍求安慰，「我相信妳不需要撕標籤，妳只要把事情做好，標籤有一天自己會掉下來。」現在她不單單是擁有40萬支持者的YouTube頻道專業兩性節目主持人，前不久更自組公司生產情趣用品並在嘖嘖上募資成功，明年還將出性知識系列叢書，成功透過兩性主題開創事業各種可能，用不一般性教育手法療癒他人之餘也順帶療癒了自己。

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GQ：「出道」那麼久，正反面評價肯定都有，怎麼應對負面聲量？

我剛出道的時候去抵抗那些批評，是來自於我不懂你們為什麼要這樣子對待我？我是對於無法理解的事情會有壓力的人，可是我其實對於別人怎麼看我沒有感覺，後來慢慢了解到我天生抗壓性比較強，也不在意別人怎麼看我，個性比較像男生，我會去找到問題、想怎麼辦然後解決它，而不是表達情緒而已。同時我是一個每天反省自己很多次的人，我不需要掌聲不需要被肯定，我知道我自己很棒，知道自己做得好或不好就夠了。

GQ：最近印象最深刻也最感動的事？

我們去BDSM繩縛師工作室訪問，他和被綁縛的夥伴不是情侶，可是他們在表演之前會詢問對方：這幾天睡得好不好、你有沒有哪裡不舒服、你吃了什麼？畢竟綁繩表演會有一點點危險，不一定有性行為，卻還是會有快感，有時被綁縛者可能只顧快感卻忘了自己身體不適。所以在綁的過程中需要去測試對方有沒有知覺，例如壓她的手指或橫膈膜來了解對方現在真實的感覺。讓我想到我們常會因為工作太忙碌，忘記了自己的身體狀況，比如拉肚子、落枕、胃痛等等，這些沒有告訴對方，有可能在親密關係發生的時候不小心弄痛她。

光是事前、進行再到最後，繩縛師為了被繩縛的對象感受到最大的愉悅，繩子是慢慢經過她的皮膚才綁，在取悅對方的同時也很呵護照顧對方的感受。解開後，把繩子慢慢收起來的過程，也把夥伴順勢收進自己的懷裡並抱住她，這個擁抱我在旁邊看了感動到流淚，如此溫柔的對待，居然在繩縛表演這樣的畫面讓我看見母性的光輝。

▼▼▼繩縛師訪問部分片段▼▼▼

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原來這樣的愛不只是發生在母親和嬰兒之間，也會發生在伴侶身上，我真的很感動。也讓我想到，我們是不是也可以運用在和伴侶之間的性愛上，你有用你的指尖撫摸過對方的每一寸肌膚嗎？你知道她最喜歡被撫摸的部位嗎？就算知道你有每次都這麼做嗎？你有跟對方表達你自己同樣的需求嗎？發生性關係之前必須要好好關心彼此，這件事我打賭台灣一半以上的人沒有這麼做，可是我卻在BDSM繩縛的表演之中看到了。

GQ：日常生活中最紓壓的事？

平日紓壓就是躺著不動，因為我不是戶外派也不跑趴，不太享受社交生活或者是交很多朋友，我的休閒就是不動。躺在床上，舉個例，有一部美劇《絕命毒師》一共五季，每一集一個多小時，我花了一個禮拜看完，在家除了叫外送吃飯睡覺，其他時間就是把筆電放倒，躺著不動看完。

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GQ：台灣疫情不算嚴重，但工作和生活多少受影響，說句鼓勵大家的話吧？

什麼安排都是最好的安排。像我今年本來是要錄《雙層公寓》的，因為疫情還有節目本身發生很遺憾的事情就沒啦。我花了很多時間在經營日本那一塊，三年前和兩年前去過日本讀短期語言學校，期間台灣的工作和收入都得犧牲掉，我算過這三年我飛日本47次，去年後半年還曾經每周二、四、六飛。去年經紀約簽好，還上了全國V6都有上的節目，今年一月兩個節目都播出了，3月16日很開心拿到半年期演藝簽證，隔天回到台灣就全面封城再也過不去。

花了很多時間培養的東西就此不見，很多人可能覺得委屈，會在社群上討拍，我不追求這個。也因為這樣，我有百分之百的精力做純色、做品牌，純愛杯就這樣誕生，所以我說所有安排都是最好的安排。知道事情發生可以哭，但哭解決不了問題，趕快做新的事情趕快動起來，時間不會因為你的情緒而停下來，大家都還是努力地為明天做點什麼。你看因為疫情多少人更了解台灣，很多人從來沒去過花東、澎湖，這段時間剛好都可以去。今年我的年曆出不了國改去澎湖拍，也多了很多時間跟家人相處，事情都是兩面的，跟我一樣，你一定有失去也一定有獲得什麼。

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Profile 生日：8∕31 星座：處女座 血型：B型 身高：154cm 體重：46kg 經歷：跨足電影、戲劇、寫真、歌唱、配音、主持等多元發展，後擔任《深夜保健室》網路節目頻道主持人（2019至今）成立情趣品牌「純色」，首波獨家自製商品「純愛杯」嘖嘖上線45天，募資高達3,070萬（2020）

文─蕭雅馨 攝影─robinserious 服裝造型─我是凱文 化妝─Hungyi Lu 髮型─Elsa Yeh 編輯助理─Calvin 商品提供─班尼斯國際名床、AllSaints、Design Butik

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：2020療癒系美女一起追起來，GQ點名雞排妹鄭家純、電競比賽主持人小熊Yuniko、啦啦隊正妹Yuri、圍棋美少女俞俐均】