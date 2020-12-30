嚴寒來到之際，相信大家都會施展渾身解數用上各種保暖方法，例如穿襪子睡覺、不離開被窩半步。可你又有沒有想過這些保暖方法不單錯誤，更有機會令你更凍？日本美容網站「Hot Pepper Beauty」近日提出7大錯誤禦寒方法，想在未來幾天正確保暖，即睇下文！

在了解各種禦寒保暖謬誤之前，不妨先了解人體是如何獲得溫度。所謂體溫，可以分為表面的「皮膚溫度」及身體內部的「體內溫度」。而提升體內溫度的關鍵之一則來自肌肉，當肌肉日常維持在稍稍收縮狀態時會消耗能源而產生熱能，因此較多肌肉、亦會相對產生較多熱能。另外血液循環亦會影響體內溫度，若血液循環得不好，身體各部位亦會較易變得冰冷；新陳代謝亦是同一道理，若表現理想同樣有助釋放熱能，以達保暖。

相信不少人一到冬天都會選擇冬眠保暖，但原來這樣隨時令身體更冷？（YouTube@Nintendo 公式チャンネル）

日本美容網站「Hot Pepper Beauty」除了講解禦寒原理外，亦有提出「隱性怕凍體質」的多個特質，就算你感覺自己不怕冷，但若你中了當中多個特徵，同樣要小心保暖！另外網站亦有就坊間常見保暖方法歸納出7大禦寒保暖謬誤並提出正確做法，當中穿襪子睡覺、冬天多吃飯和不離開被窩半步，相信均是不少人的保暖方法！

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天文台預料除夕（31日）氣溫將進一步下降，最低跌至7度，新界地區再低1至2度，隨時創出過去7年除夕夜最低溫度紀錄！寒冷天氣下，除了多穿幾件衣服保暖，做好防乾保濕的準備亦同樣重要！《開罐 Opener》到出名充滿各種新奇實用玩意的驚安之殿堂DON DON DONKI搜羅15件禦寒好物，好讓大家對抗嚴寒！👇👇👇點圖睇15款禦寒好物👇👇👇

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