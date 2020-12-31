2020年來到尾聲，新冠肺炎疫情肆虐全球，回過頭看無疑是相當困難的一年。無論是因為疫情、社會事件、經濟衰退，香港人都走過了一段非常艱辛的路，每個人各自都有自己大大小小的故事。《開罐Opener》訪問了12位香港市民，包括化學博士鄺士山K Kwong、資深藝人黃夏蕙（夏蕙BB）等，分享他們這一年的感受，以及對2021年的寄望。

回顧2020年，很多人都希望這一年快點過去。（資料圖片）

在2020年，香港面對疫情所帶來的醫療壓力、商鋪結業及裁員潮、學生幾乎全年停課，加上社會氣氛緊張，香港人被影響的不只是生活，而是生命。很多人說︰「2020年真的夠了，快點走！」似乎大家都認為這一年帶來的只有動盪和不安，反而很多我們所珍視的東西也被它帶走了。那麼，如果讓你刪除2020年一個記憶，你會選擇甚麼呢？

大家在自己腦海中思考的同時，也可以看看以下這12位香港人怎樣回答。他們有著不同身份、經歷和故事，有89歲仍堅持為香港上頭炷香的夏蕙姨、有要面對確診患者的護士、也有和香港共同成長，1997年出生的年輕人。看著他們的故事，會否勾起你的共鳴呢？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看12位香港人的回答👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映︰新冠肺炎｜日本爆「觸摸恐懼症」

2020到了年尾，不知不覺大家已經過了一年疫情生活，這段時間大家或多或少都有些「觸摸恐懼症」，凡是在公眾地方的東西都避免觸摸。日本人同樣有這個憂慮，而且民眾開始出現越來越擔心的情況。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片的10個日本人不想摸到的地方👇🏻👇🏻👇🏻

點擊看全文︰新冠肺炎｜日本爆「觸摸恐懼症」 這10個公眾地方日本人絶不會摸

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