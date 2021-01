「那時的爸媽VS我」爆紅瘋傳！網民上載對比圖同齡父母厲害太多？

最近國外網友在推特上興起「那時的爸媽VS我」大挑戰(My parents at XX vs me at XX.),比方說原PO今年20歲,就放一張自己20歲的照片,以及父母在20歲時拍的照片對比,吸引不少網友跟風玩起來,這項挑戰也在Dcard上引起熱議,一起來看看吧。