「那時的爸媽VS我」爆紅瘋傳！網民上載對比圖同齡父母厲害太多？

最近國外網友在推特上興起「那時的爸媽VS我」大挑戰（My parents at XX vs me at XX.），比方說原PO今年20歲，就放一張自己20歲的照片，以及父母在20歲時拍的照片對比，吸引不少網友跟風玩起來，這項挑戰也在Dcard上引起熱議，一起來看看吧。

在推特上輸入關鍵字“My parents at vs me”，就可以看到許多網友參加「那時的爸媽vs我」挑戰，其中，大部分網友都貼出爸媽在20多歲就結婚的照片，但自己在20多歲仍然單身，甚至幼稚地像個小鬼；另外，也有網友貼出爸媽21歲就結婚、生小孩，自己在21歲則是和另一半一起養寵物，顯見不同世代對於「生小孩」態度的差別。

除了用照片參加挑戰，也有國外網友將這系列挑戰做成梗圖，引起許多網友大量再製，在網路上快速傳播。

Dcard上的網友看到「那時的爸媽vs我」挑戰後，開始討論起「自己的爸媽是什麼時候結婚的？」，引起不少網友感慨同歲數兩樣情，「對照圖真的笑死」、「我媽24生我、27生我弟，我今年27還在耍廢」、「我爸在我這個年紀已經有車有工廠有老婆有小孩⋯⋯我還在當小廢物」、「我父母23歲生我，然後我現在22，連另一半在哪都不知道」。

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