撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-01-20 17:51

臨近農曆新年，又有藉口購物，買新衫新鞋！各大品牌亦趁機推出減價優惠，馬拉松即日起至1月25日集16個運動品牌包括Nike、adidas、Converse、Onitsuka Tiger、New Balance及PUMA等舉行開倉減價活動，折扣最高達2折！今次開倉更首次推出多買多平優惠！

今次馬拉松開倉特別新推出兩大優惠活動，包括$169、$349、$499的一口價產品優惠，產品種類主要是服裝如外套和褲款。另外亦設折上折優惠，全場指定產品買滿2件額外9折、3件額外8折、5件額外7折。要注意一口價產品並沒有折上折優惠，但可以當貨品件數計算。例如你總買了4件一口價產品及1件指定產品共5件產品，該1件指定產品便能獲得額外7折優惠。

未知是否受新優惠所吸引，記者今天(20日)於開門前已見到約十數位客人在外排隊，一開門便衝入場內大掃貨，不用半小時，不少人已買滿一籃準備結賬，相當誇張！

今次馬拉松開倉首次推出多買多平優惠！（01圖片）

縱觀今場產品，以鞋款來說，男女裝最多選擇必數Nike，不論是跑鞋系列還是經典款如Nike Air Force均包括在內，不過每款各碼數的選擇則相當較少，能否買到心頭好還要碰碰運氣。另外亦有adidas、Converse和Onitsuka Tiger等選擇。鞋款以外，今場亦有特別多秋冬風褸及羽絨，長青款如黑白灰色或大膽配色款均有售，禦寒必買！

👇👇👇點圖即看精選Nike減價鞋款👇👇👇

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👇👇👇點圖看adidas、Onitsuka Tiger、PUMA、Converse和減價鞋款👇👇👇

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👇👇👇點圖看精選減價外套羽絨款式👇👇👇

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選購貼士：留意商品有污跡

不少品牌都會在開倉特賣場中低價售出過季以及斷碼商品，記者在過往同類型開倉中發現當中有機會混有參差品與污跡商品。以上商品的瑕疵部分不算明顯，而且標價較低，因此受到不少客人搶購。

按照慣例，馬拉松特賣場在處理以上商品時，會於此類商品上明確標明「污」（污跡）與「次」（次貨）。有興趣購買就要多加留意。👇👇👇 按圖看小貼士 👇👇👇

【馬拉松: 便服及運動名牌開倉詳細資料】 地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 日期：即日至1月25日 時間：11am - 8pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯)、EPS ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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同場加映：利市封2021｜7大玩味利市封、揮春設計

還有不足一個月便到農曆新年，是時候準備好利市封！如果已經壓倦了傳統款式，或想在新一年應應節，來點牛年元素，不妨參考《開罐 Opener》為大家搜羅的各款利市封，除了門市如LOG-ON、$12店，亦有一些網店的推介！不論是玩味、香港人共鳴、可愛還是文青風都有得選擇！👇👇👇點擊睇LOG-ON推介款式👇👇👇

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