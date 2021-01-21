撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-01-21 18:30

疫情所致，市道變差，昔日名店紛紛搬走，令中環皇后大道中吉舖湧現，不過租金變平卻令店舖更為多元化！例如一向較少出現的開倉活動，現在都能在中環找到！即日起至1月30日，Inspire Hub於其中環分店舉辦Sport & Casual Fair，集9大潮流及運動品牌如Palladium、Doughnut、Ice Gear及One Polar的貨品，以低至2折減價發售！

今次活動雖然有一貫的人氣品牌如adidas及New Balance，但款式則相對沒有驚喜。在眾多品牌當中，記者最推介軍靴品牌Palladium及背囊品牌Doughnut，除了因為兩者均屬較少出現在開倉的品牌外，在今次活動中亦有大量款式選擇，而且減價幅度亦大！

中環返工的朋友不妨趁lunch time掃掃貨！（01圖片）

Palladium今次主要減價款式為其經典高筒軍靴款，長青款如全黑、黑白及灰色均齊備，另外亦有誇大膽如相當應節的全紅色。可以留意其中一些款式具防水功能，戶外活動或一般外出同樣適合，以接近半價購入頗為划算。另外亦有一些百搭休閒鞋款。👇👇👇點圖即看精選Palladium減價鞋款👇👇👇

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Doughnut的款式雖然不及Palladium多，但勝在有多個系列選擇，而且一律半價發售。有經典兩口袋款，亦有較大容量、偏運動風的款式。最驚喜必數水樽及袋套裝，Doughut自家樽套配上美國戶外品牌Stanley的水樽，由$700減至$350。👇👇👇點圖即看精選Doughnut減價鞋款👇👇👇

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【Sport & Casual Fair．開倉詳細資料】 地點：中環皇后大道中 110-116 號永恆商業大廈地下 日期：即日至1月30日 時間：11am -9pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯) ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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除了以上中環開倉，近期馬拉松於銅鑼灣時代廣場亦有舉行開倉活動！即日起至1月25日集16個運動品牌包括Nike、adidas、Converse、Onitsuka Tiger、New Balance及PUMA等舉行減價活動，折扣最高達2折！今次開倉更首次推出多買多平優惠！👇👇👇點圖即看精選Nike減價鞋款👇👇👇

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同場加映：90後12件不堪回首潮物

潮流這東西說來就來、說去就去，相當難以捉摸。你曾經以為老套的東西，卻藉復古風捲土重來；相反，一些曾爆紅的，放到現在卻隨時變成只能被恥笑的集體回憶！《開罐Opener》為大家盤點12件讓人不堪回首的潮流單品，說不定當年你都曾當中幾件著迷過！

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