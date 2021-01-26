撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-01-26 18:48

諸葛紫岐嫁入豪門9年，不時在IG分享奢華生活照，一身名牌被網民指「炫富」，更有網民留言指，諸葛紫岐是「𡃁模的成功典範」。大家還記得哪些年書展大賣寫真集的「𡃁模」嗎？Angelababy、Janice Man、趙碩之、動漫Maggie⋯⋯當年迷倒萬千少男的「𡃁模」，現在又去晒邊呢？

諸葛紫岐嫁入豪門9年，不時在IG分享奢華生活照，一身名牌被網民指「炫富」，更有網民留言指，諸葛紫岐是「𡃁模的傳奇」。

當大家都在煲韓劇、聽K-pop、追女團的時代，「𡃁模」彷彿無人再提起，成為了時代的眼淚。講起「𡃁模」，大家還記得當年迷倒萬千少男的女神們嗎？除了時有在各大娛樂版面見到的Angelababy、Janice Man外，還有趙碩之、動漫Maggie、浸大E神等人現在又去哂邊呢？

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同場加映：網紅廈門林志玲關濾鏡真面目震驚網民 盤點8位網紅關掉美顏瞬間

以零加工為賣點的24歲內地網紅「迅猛龍特蕾莎」憑甜美臉蛋及精緻五官，加上聲音嬌嗲，被網民封為「廈門林志玲」及「抖音第一美」。不過近日與另一網紅「章魚妹」玩遊戲輸了，最後關掉濾鏡，真面目首次曝光，震驚章魚妹及一眾花生友。以下這8位千萬粉絲級網紅，都試過誤熄濾鏡，露出廬山真面目。

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同場加映：23個女神唔講唔知3字頭 杜小喬Keep到港女味 有位前主播仍叫BB

宅男女神杜小喬近日又成為網民的討論對象，原來當年的女神，今年已經30歲，令網民大為感嘆。那些年多位女神，不少都已經踏過30大關，有的仍然當打，有的卻已經漸漸消聲匿跡。

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