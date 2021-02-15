日迷妹最愛歷代Johnny's男團TOP15　KinKi Kids第4位、嵐竟非榜首

撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-15 07:00

Johnny's事務所培育出很多國民級男團，包括已解散的「SMAP」、宣布暫時休止活動的「嵐」、KinKi Kids等，旗下藝人陪伴了不同年代的迷妹成長，追星青春回憶令人回味。最近有網站發起投票，讓網民選出「我最喜愛歷代Johnny's組合」，除了幾個天團上榜，後輩「SixTONES」等較新的男團也在榜上，第一名到底是誰呢？

日本國民級男團「嵐」去年底宣布暫時停止所有團體活動，不少迷妹感嘆又是一個時代的終結，J家旗下每個男團都能代表一個年代，最近日本網站「ねとらぼ」發起投票，讓迷妹迷弟們選出「我最喜愛歷代Johnny's組合」，看看最受歡迎的J家組合到底是誰，你的本命團有在榜上嗎？

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「星二代」通常分為兩種人，一是父母為他鋪好康莊大道，出道便是星光熠熠；另一種是深藏不露，靠自己實力在娛樂圈生存。其實日本藝能界有很多你意想不到的「星二代」，《Opener 開罐》盤點其中10位遺傳了明星父母優秀基因的演員及歌手，當中有知名度極高的木村光希、木村心美姊妹，新生代男神新田真劍佑等，其實還有很多沒有大肆宣揚的星二代藝人，你又知道幾多個？

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同場加映：石原里美變大媽、結衣四眼殘樣炒車 10位日本女神便服look全公開

在造型師和化妝師的包裝下，每位女明星在鏡頭前都好像鑽石般閃閃發光，仙氣逼人，成為所有人傾慕的對象。不過，當她們脫下光環、換上便服時，又會有什麼變化？一班日本女神包括石原里美、新垣結衣、橋本環奈等人被狗仔隊捕捉到日常便服look，居然由女神變宅女、甚至出現「落街買餸」大媽Style，網民紛紛慘叫：「我女神去咗邊？」

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