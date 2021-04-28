撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-04-28 06:00

做服務業的人經常聽到「顧客永遠是對的」，有些客人就捉住這一點，要服務生滿足自己所有要求，當中辛酸亦只有服務業者自己知道。日本有插畫師常常在Twitter分享一系列叫「服務業圖鑑（接客業図鑑）」的插畫，畫出超多服務業者的日常，引起網民共鳴。

雨井水（Twitter@XYZO0O0）是一位日本插畫師，作品主要以服務業者的日常為主題，例如超市膠袋要沾水才能展開、新手書店店員常搞不清楚放書的位置等，當他分享有關作品的時候，總會吸引不少人讚好及留言表示同意。當中，雨井水亦精闢地畫出了各式各樣服務業者會遇到的客人及情境，《開罐Opener》為大家精選了21張超令人討厭的「西客日常」，服務業者一定有共鳴。

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同場加映︰日本44歲髮型師年賺過億養5個子女 逆天童顏像中學生震驚網民

在很多人的家庭中，爸爸總是擔當一家之主的角色，外出賺錢養家兼抽時間陪家人，他們的臉上亦會出現歲月的痕跡。然而，日本節目《家、ついてってイイですか》採訪了一位髮型師，是5個子女的父親，辛勤工作每年賺過億養家，但他竟有著逆天童顏，還被認錯是中學生。

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同場加映︰昭和毒婦殺夫勾引已婚財主 一句話洗腦借刀殺人 熟人︰她很誘人

正所謂「最毒婦人心」，世界上有不少奇案的兇手都是女性。說到日本案件的女性，很多人會想起騙婚殺人的木島佳苗，不過還有一位和她不相伯仲的女殺人犯，不只殺夫，還出賣身體換取「工具人」為她殺人，她就是有「昭和毒婦」之稱的「小林カウ」。



日本節目《爆報！THE フライデー》就「昭和毒婦」一案拍攝重演案情的短片。事件發生在1960年代，即是昭和年號時期。當時隨著東京鐵塔落成及東京申辦奧運成功，各地的旅遊業開始興旺起來，全國到處都建起溫泉街來。

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