撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-03 07:00

周五（3月5日）是二十四節氣中的「驚蟄」，意味氣溫回升、雨量增多，天氣不穩。天文台預料未來幾天大致多雲，更有幾陣驟雨，濕度最高達95%。天氣開始回暖、潮濕，連惹人討厭的腳臭都開始出現，令人厭煩。試想像你邀請你的男神、女神返屋企，脫鞋時卻飄出陣陣臭味，形象瞬間幻滅！《Opener 開罐》整理專家分析2大腳臭成因，以及衛生防護中心、台灣中醫師提供6大解決方法。

（《愛回家之開心速遞》截圖）

踏入初春，天氣開始潮濕多雨，加上氣溫逐步回暖，雙腳容易出汗，增加出現腳臭的機會。不想上異性屋企，脫鞋後卻傳出陣陣異味？首先要了解為甚麼會出現腳臭。根據衛生處衛生防護中心網站指，足部多汗是主要導致腳臭的成因，足部的汗腺本身就比起身體其他部位更多，它們無時無刻都會排汗，當腳汗混合皮膚上的細菌時，便會產生惱人異味。《Opener開罐》整理5大腳臭解決方法，以及台灣YouTuber兼中醫師77老大提供一招簡單方法，預防腳臭。

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天氣潮濕及轉暖，除了會引致腳臭外，還會出現臉部出油增多、油光滿臉的慘況。臉部出油主要有6大成因，包括後生仔最常出現的皮脂腺旺盛、過度清潔、去角質等，全都有機會使皮膚的出油量增加。大家往往以為多洗面、去角質就可控油，但專家指一天洗面超過兩次，反而會出油更多！中醫師77老大指濕熱體質人士更容易面油多，即睇中醫師教你睇DIY兩款控油茶飲！

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同場加映：專家教消6招改善不良坐姿

打工仔、學生們經常都要坐著上班、上課，一不留神就出現不良坐姿，例如烏龜頸（脖子前傾）、駝背、骨盆前傾。日日都要坐8至9小時，一旦姿勢不當，容易出現腰酸骨痛。台灣健身YouTuber May請來物理治療師Nini教大家3招自測不良姿勢，只需一面鏡子就知你有沒有姿勢錯誤。兩人更親自示範6個簡易居家運動，只需一條彈力帶，即可有效消滅駝背、烏龜頸及骨盆前傾！

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