撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-02 17:08

日本有不少女偶像下海變AV女優的例子，前SKE48成員「鬼頭桃菜」，現在改了藝名的三上悠亞便是個好例子。雖然看似墮落，但也未必如此，有部份女偶像畢業下海後反而變得更閃閃發亮，甚至找到了「第二人生」！相信各位「老司機」都會認識人氣AV女優佐倉絆，其實她也是偶像出身，後來輾轉入行AV業界一炮而紅，在AV界打滾6年後，去年3月正式引退，令很多粉絲大喊可惜！到底她引退的原因是什麼？

今年31歲的日本前AV女優佐倉絆，粉絲都愛叫她きずぽん（kizupon），本來是偶像組合「SIR20」的成員，可惜偶像生涯只持續了3年，2014年畢業後，她突然宣布下海AV出道，身高151cm、童顏和D cup身材，加上前偶像的頭銜，令佐倉絆在AV業界混得有聲有色，更多次獲得獎項。

2019年3月，她突然宣布會在一年後正式引退，但一直未有透露原因。直到去年11月，她突然在Twitter表示自己想創業開拉麵店，需要一筆開業資金，結果居然在短短一個半月籌得460萬日圓，相當於港幣33.3萬！有網民認為她在逆市開店非常勇敢，值得尊敬；亦有網民感到擔憂，認為佐倉絆完全沒有做生意經驗，質疑她的能力。你又怎樣看這位前AV女優的「第二人生」？

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大家還記得以前紅極一時的內地整容網紅「蛇精男」嗎？經過多次整容和P圖後，本來正常的容貌變成不自然的外星人大眼睛和超級V字瓜子臉，令人看一眼便感到毛骨悚然。最近，日本出現了一位超越了內地「蛇精男」的整容狂魔Allen（アレン），他在19歲開始全身整容，9年間整容超過100次以上，開支高達1億日圓！

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同場加映：日3歲男童憶上世車禍死前片段 手繪地圖尋前世母親 結局超驚人

你相信每個人死後都會輪迴、投胎的說法嗎？雖然一直未找到科學根據證明這件事，但世界有不少兒童擁有「前世記憶」的事例，令人不得不懷疑「前世今生」確實有可能存在。日本一位3歲男孩突然向父母講述自己上一世被車撞死的經過，畫出事故發生時的地圖，更嚷著要與以前的媽媽見面。男孩的母親將事情放上Twitter分享，隨即吸引3萬網民幫助「尋親」，最後結局令人大吃一驚！

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