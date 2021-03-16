撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-16 15:38

最近日本有一宗「騙案」登上Twitter熱搜榜，電單車金髮美女騎士「宗谷の蒼氷」因為甜美的外貌而爆紅，男網民都形容她一笑傾城，不過她因為上傳了一張可疑照片而「穿幫」，有日本綜藝節目找到美女現真身，當她脫下頭盔時網民立即崩潰悲鳴：「我不再相信世界了！」

隨著科技不斷發達，現在每個人都能透過「P圖」由平凡人變男神女神，騙徒手法層出不窮，肉眼根本分辨不到真偽！日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》最近收到觀眾委託，希望查出網絡美女鐵騎士「宗谷の蒼氷」的真實身份。

這位美女非常神秘，平日只會上載自拍和電單車的照片，從不透露年齡、亦沒有人看過她真面目，身份成疑。很多男網民都開始懷疑她是「P圖」的照騙網紅，可是真相比想像中更可怕，當她在鏡頭前脫下頭盔時，主持人也嚇得說不出話來👇👇👇點擊圖片看電單車金髮美女騎士「真面目」👇👇👇

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再看看「美女」的Twitter簡直快要懷疑人生了...

相信大部份人都害怕看牙醫，其中最令人恐懼的莫過於拔智慧齒，不但劇痛難忍得無法入睡、不能正常進食，拔牙後的臉還會腫脹得像豬頭！不過，日本居然有一位長滿肌肉的大學生做「傻事」，他為了贏得比賽而一口氣拔掉4顆智慧齒，就連牙醫也對他的行為感到難以置信，結果這位「勇士」在手術翌日照鏡後秒後悔，臉部腫脹得「不似人形」，他將照片分享到Twitter後竟有意外收穫！

👇👇👇點擊圖片及影片看一次拔掉4顆智慧齒的後果👇👇👇

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同場加映：日天才男棄機師2000萬円年薪住35呎舊屋 捱窮追夢全因母親一句話

每個人的夢想和目標都不同，很多人工作一輩子為了儲錢買樓，組織家庭過幸福生活；亦有部份人為了追夢而孤注一擲，放棄安穩平凡的生活。日本有一位在名校東京大學畢業的學霸，本來他是一位準機師，年薪高達2－3000萬日圓（約港幣146萬－219萬），是很多人心目中的「人生贏家」。可是，他竟然在最風光的一刻決定辭職，帶著儲蓄搬到京都樓齡100年舊屋，在只有35呎的房間裏開始追夢計劃，到底他為什麼要放棄高薪厚職捱窮？原來背後有超感人的原因!

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