撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-23 07:00

【Glamping/豪華露營/收費營地/露營好去處】去年因疫情興起staycation熱潮，不過想在港度假不一定要去酒店，不如約伴侶或好友來一場豪華露營（Glamping）之旅吧！《開罐 Opener》精選離島6大CP值高的特色收費營地，想住蒙古包又得，想住印第安營帳又得，想夜晚浪漫觀星亦都得，想自備營帳露營都無問題！

想觀星不妨選擇入住星空營帳！（長洲西園圖片）

嫌普通露營無得沖涼，又怕煮食太過麻煩？去離島Glamping（豪華露營）或收費營地都適合一眾懶人！不少Glamping提供各種特色營區，比如民族風營帳、野外風的非洲主題營區、觀星專用的全透明營帳等，應有盡有。部分營地也能自備露營帳幕去露營，方便大家在環境清幽的地方露營享樂。

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免費露營地點由漁護署及康文署管理，漁護署轄下共有41個營地，康文署則管理2個露營營地。記者整理全港11個適合新手的露營營地，地勢平坦，難度較低，交通方便，更有寧靜靚景及綠樹圍繞。這些營地全部都有標準洗手間及方便的水源，輕鬆解決露營最怕的衛生、煮食問題，適合第一次露營的朋友。

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全港6個有大海景的新手營地，方便新手露營人士打卡影相。這些營地大部分交通方便，環境舒適，更設有燒烤爐及容易取得的乾淨水源。稍微偏遠的地點也有食物及食水補給，不用擔心沒清水煮食，輕鬆解決露營最擔心的煮食及衛生問題。👇👇👇點下圖即睇6個新手必去附大海景營地推介👇👇👇

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【同場加映】網民分享5大露營靈異經歷

去露營總是覺得有怪事發生！有網民在facebook群組「香港人露營分享谷」、「巴打絲打「11靈異怪談」Facebook Club」分享露營遇到的靈異事件，有人指撞鬼後發夢見到同一隻鬼，有人就分享露營睡覺時有過「艷遇」，對方更是一名靚女！雖然大家都說「寧可信其有，不可信其無」，不過露營時都要留意四周環境！

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