撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-19 18:09

打工仔最怕上司？非也！打工仔最怕單身中年上司，有網民指他們不但要求多多，更有心刁難下屬同事，甚至逼走下屬，簡直神憎鬼厭！最近有網民在討論區開Po，「職場中女好X得人驚」，帖文引來不少網民熱烈討論。《開罐 Opener》整理網民熱數12個職場單身上司難頂特質，包括經常黑面、對下屬雞蛋裏挑骨頭、自以為幽默講爛gag、逼下屬一齊開OT等。即睇下文睇睇大家是否身同感受、深受其害！

（《愛回家之開心速遞》截圖）

今日有網民在連登討論區開Po，帖文題為「職場中女好X得人驚」，引來不少深受其害的網民激烈討論。樓主指自己是一名實習生（intern），但中年女上司情緒好有問題，令他每日返工都要承受很大壓力，「日日返到去都好X大壓力，學嘢慢啲又比佢X，搞到無晒心情做嘢」。他又指關心女上司也被當作暗寸，令他備受壓力，「唔知可以點捱埋之後個2個月......」

《Opener開罐》記者整理網民熱數12個中年單身上司難頂特質，包括黑口黑面、像個管家婆一樣甚麼都要管、對自己及其他人態度大不同等等，這些特質都會令下屬及一眾打工仔備受壓力，甚至冒出辭職念頭。

👇👇👇點下圖即睇網民12個單身中年上司難頂位👇👇👇

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你有壓力，我有壓力！大家平時會點減壓？有網民在連登討論區以「一人一個你壓力大到痴線（黐線）嘅時候做過嘅痴線（黐線）野（嘢）」為題發文，帖文引來網民踴躍留言，至今已經有27頁留言！有網民稱壓力大時會化身購物狂、暴力狂，有些人更會突然大叫發洩，有錢的打工仔直接想飛就飛，認真令人羨慕！

👇👇👇點下圖即睇網民23個黐線減壓方法👇👇👇

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念舊或者是港人的一大特點，最近有網民在Facebook專頁「90年代回憶」開Po，「唔知大家會唔會有啲地方改咗名，都係好鐘意叫返舊名」。不少網民憶述多個非常有年代感的地方名，包括「屯門八佰伴」、「荃灣英皇」、「黃大仙龍翔中心」等，勾起不少街坊的共同回憶。後生仔搭小巴時不妨留意區內街坊落車是否仍會嗌舊名！

👇👇👇按圖看街坊秒懂N個改咗名但仍叫舊名的老地方👇👇👇

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【同場加映】《尋秦記》預告古天樂再爆金句

童年回憶神劇《尋秦記》相隔20年後推出電影版！首條宣傳片早前（3月16日）正式曝光，原班人馬包括古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮等主要角色也回歸。劇集《尋秦記》中最為人回味就是項少龍在一堆古人中不時大講現代術語，令人捧腹大笑。當中很多對白更是古天樂拍攝時親自加上去，絕對使人捧腹大笑。👇👇👇按圖看當年12句經典搞笑對白👇👇👇

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