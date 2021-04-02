撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-02 07:00

最近香港開設了不少日本飯糰連鎖店，香脆紫菜包著各種餡料和米飯，方便攜帶又飽肚，成為不少港人最愛。飯糰除了填飽肚子，原來也可以變成藝術品！日本一位家庭主婦用一對巧手和鐵鉗，顛倒大家對飯糰的認知，將三角形的米飯捏成《鬼滅之刃》的鬼舞辻無慘和嘴平伊之助、可愛柴犬、小貓，甚至古代人物織田信長都出現！

日本有位網名叫「おにぎり劇場（飯糰劇場）」的家庭主婦在Twitter分享超精緻飯糰作品，用白飯、紫菜和細絲昆布等材料，利用一雙巧手和尖細的鐵鉗做成動漫人物和小動物，並將製作過程拍成影片投稿YouTube，吸引過萬網民觀看，留言「太可愛了，不捨得吃！」

雖然這位媽媽未曾露臉，不過她早前接受媒體「eltha（エルザ）」分享自己開始研究飯糰藝術的經過。幾年前，她原本熱衷於製作兒子的卡通便當，每逢遠足旅行都會準備超精美的飯盒，後來她的野心越來越大，在2019年夏天一次機緣巧合下參加了「日本飯糰比賽」，發掘了自己隱藏才能。她表示，製作卡通飯糰的難度非常高，需要在有限的時間內捏好然後拍照，如果放太久便會滲出水份，令整體形狀崩壞。

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同場加映：日本最強AA制夫婦 做家務支時薪、從不拖手分床瞓



正常情況下，情侶結婚後的二人世界應該很浪漫，每天起床來個早安吻，兩口子日夜相對就如「糖黐豆」。不過，並非每對夫妻都喜歡這種相處方式，日本有對結婚兩年的夫婦過著「絕對獨立」的同居生活，不但分床睡覺、從不牽手，生活上所有開支都用AA制，丈夫甚至會按妻子做家務的時數支付「時薪」！雖然聽上去不可思議，但兩位當事人都認為現在的生活「非常幸福」，到底是他們為什麼要實行這種慘過做室友的「AA制」的婚姻生活？

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同場加映：日本311地震災民分享35種「拯救了我」物品 啤牌超有用

假如明天有一場世紀大災難，你認為自己的生存機率有多少？要在嚴酷的環境下掙扎求存，一個萬能的「避難袋」可說是存活的關鍵，到底災難求生有什麼必定要帶的必需品？適逢日本311大地震十週年，日本老牌企業「Suntory（サントリー）」訪問了50位曾經歷地震和海嘯的災民，讓他們分享「當天拯救了我」的35件求生用品，當中竟然出現了狗糧？！

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