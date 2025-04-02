再有港女亂入日本成人色情片　大量廣東話！ AV女優勁尷尬:好緊張

香港人旅行時大聲說話又「出事」！繼早前網民發現有港女在日本女優日向由奈的成人片中，遊神社時候大聲說話，甚至掩蓋了日向由奈的聲音，惹來熱議後，再有港女的聲音再度亂入日本成人片，令女優超尷尬，男優事後也表示「超緊張」。



台灣網紅胎尼（Tiny）2024年2月底曾以藝名「田井虹」進軍日本AV界，但因與片商合作不順利，作品迅速下架。沒想到事隔1年，她用回「Tiny」身分二次出道，其新作「新人！世界知名美少女AV出道！亞洲奇蹟Tiny」（WSA-001）近日推出，但令人震驚是片中竟然有大量廣東話。

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女優表情勁尷尬

影片其中一幕，是Tiny跟男優乘搭升降機準備上酒店房時，同𨋢突然一對疑似香港男女大聲對話，並商討去哪裡食飯，「要即刻Order啦」、「一點先開」、「我哋出去食啊嘛」，之後港女大聲建議去「點水樓」，雖然港女已講得很大聲，但男方仍表示「聽唔到」，港女再次大聲地說「點水樓」。期間女優表情勁尷尬，並依偎在男伴肩膊上，男優即小聲問「緊張する（好緊張）？」，Tiny也尷尬笑著說「緊張」。

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網民：係咪植入式廣告

相關片段在社交平台廣傳，引起網民熱烈討論，不少網民認為香港人說話大聲好失禮，「香港人真係好X嘈」、「我要聽廣東話就不如支持港產片」、「全香港都聽得好清楚係點水樓」、「推廣廣東話大使」。 也有網民質疑是否「點水樓」植入式廣告 ，而「點水樓」更一度衝上熱搜。

翻查資料，「點水樓」在Google評分平均高達4星，有網民更指其小籠包「係幾好食」，在台灣共有六間分店。