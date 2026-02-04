MissAV公佈2026年2月人氣女優TOP20　人氣老將首擊敗瀨戶環奈奪冠

MISSAV女優2026年2月的排名榜出爐！新一個月20強名單中也有新名字出現，2023年出道的淺野こころ首次打入第20位，上月才入榜的北岡果林也越戰越勇，由第14位躍升至第7位。而今個月的冠軍，更首次激敗新人王瀨戶環奈以及世一松本一香！

淺野こころ（IG@kkorokorococoroo)

首次入圍20強的淺野こころ今年23歲，2023年以「歌野こころ」在S1 NO.1 STYLE專屬出道，同年8月才改名。她在過去曾透露十多歲時立志成為女演員，大學時期同時打三份工：便利商店、壽司店及介護工作，曾進入NHK晨間劇（朝ドラ）最終試鏡，但最終落選。所以，她首部作品都是以「仙台出身的幻之晨間劇女主角」的形象來宣傳，以清純外型與多才多藝形象迅速竄紅，作品強調「清楚系」與「小惡魔」魅力，深受老司機喜愛。

2026年2月最受歡迎女優TOP 11-20

TOP 20：淺野こころ

TOP 19：森澤佳奈 (飯岡佳奈子)

TOP 18：天馬ゆい

TOP 17：皆月光

TOP 16：新井リマ

TOP 15：北野未奈

TOP 14：波多野結衣

TOP 13：倉本すみれ

TOP 12：柏木こなつ

TOP 11：森日向子

2026年2月最受歡迎女優TOP 6-10

TOP 10：河北彩花

TOP 09：沙月惠奈

TOP 08：乙愛麗絲

TOP 07：北岡果林

TOP 06：木下日葵

2026年2月最受歡迎女優TOP 1-5

TOP 05：彌生美月

TOP 04：逢澤みゆ

TOP 03：松本一香

TOP 02：瀨戶環奈

TOP 01：美園和花

