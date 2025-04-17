日本地震海嘯恐襲港　港媽組裝一家四口$1000防災包:望永遠用不上

近日，由日本預言漫畫家竜樹諒（Tatsuki Ryo）創作，並於1999年出版的漫畫《我所看見的未來》備受網民關注，因其於當中預言於2025年7月5日日本將會發生一場毀滅級大地震，地震所引發的海嘯會波及香港與台灣。隨着3月28日緬甸發生7.9級強震，這則「漫畫預言」再次成為熱話，有不少市民都擔心預言會成真。有港媽就於社交平台上分享，已經為全家一家四口準備好防災包，以能應對突如其來的災難，引起網民熱論。



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一位港媽日前在Facebook群組「日本預言：我所看見的未來（地震+海嘯+天災+火災+自然奇觀+防災消息關注）」上發文分享為一家四口所準備的防災包，當中還詳細的列出包中所擺放的每一項用品，每個總值港幣1000元左右，當中包括：

1.迪卡儂10L背囊 $79

2.淘寶超輕睡袋 $80

3.頭燈

4.皺紋膠紙/紅色marker筆

5.一字螺絲批

6.登山繩扣

7.防狼/求救哨子燈

8.防切割手套

9.便攜雨衣

10.Ikea大環保袋/外賣保溫袋

11.5L水袋+淨水丸

《BB來了》劇照

12.手攪/充電/電芯收音機

13.保溫氈

14.螢光棒/ 應急蠟燭/ 打火機

15.紙巾/濕紙巾/ 衛生巾

16.保暖貼

17.口罩

18.梳洗套裝/番梘

19.感冒藥/消炎藥/止痛藥/白花油/ 保濟丸/退熱貼/敷料/虎標鎮痛藥布

20.即溶咖啡/ 即溶好立克 /壓縮餅乾/ 能量棒/少許糖果

21.備用涼鞋/替換衣物/ 超輕薄羽絨背心/紙底褲/壓縮毛巾

22.一家四口身份證/聯絡電話地址/全家福的影印本/現金/散銀

23.type c叉電線

港媽推測指，她們是住在鋼筋混凝土的建築物內，若果海嘯真的來臨最先會是停水停電，而她所預備的東西「與其說是防災包不如說是一個三日兩夜的旅行包」，就算不是有自然災害發生，「走火警也可以用」，但最好當然「希望永遠用不上」。她預備這個防災包主要是「為了緩解焦慮」，但之後的事「還是隨遇而安生活還是要繼續」。

貼文一出即引來網民熱烈討論，有網民對港媽的未雨綢繆表示「提早準備，有令自己安心就好」，「聰明，有備無患」，「最緊要係有危機意識做好咗準備可以令自己一家人都心安」，但有網民亦指「若真的要大地震，說一句實在話，準備什麼都用不上了」，「真係震起上嚟都六神無主啦，仲邊考慮會拎啲乜嘢走啊」，還有若果災難真的發生了，港媽所準備的東西很有可能會被搶，這反而有可能將自己置於危險當中。