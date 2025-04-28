《尋秦記》不是都市傳說！古天樂預告上映日期　重温12句搞笑對白

《第43屆香港電影金像獎》頒獎禮昨晚（27日）舉行，其中在頒發「最佳視覺效果」獎時，頒獎嘉賓蔡思韵笑稱《尋秦記》是「都市傳說」，惹來全場爆笑。事實上《尋秦記》電影版其實早於2019年已開始拍攝而且早已殺青，卻遲遲未上映，大家只能重温《尋秦記》電視劇來望梅止渴。



金像獎頒獎禮上，當頒發「最佳視覺效果」獎前，頒獎嘉賓蔡思韵講到「最佳視覺效果」獎其實就是最燒錢的獎項，更表示《風林火山》下年一定奪獎，因為花了很多時間和錢。另一頒獎嘉賓楊偲泳即說：「乜真係有《風林火山》呢部電影咩？我以為係都市傳說。」蔡思韵接口：「你錯喇，都市傳說係《尋秦記》呀。」此時鏡頭立即影向古天樂，他抵死地舉起兩隻手指公。

古天樂、林峯預告《尋秦記》上映日期

《尋秦記》電影版由《尋秦記》電視劇的原班人馬古天樂、林峯和宣萱等主演，電影早於2019年殺青，2021年時在《香港國際影視展2021》上發佈多張劇照以及首條40秒先導預告片， 2023年天下一電影發佈2023電影片單中也包括《尋秦記》，惟至今仍未上映。

電影《尋秦記》劇照

被笑指是「都市傳說」，金像獎頒獎禮後的慶功宴上，有記者追問古天樂《尋秦記》幾時上畫？古生就將個波交畀林峯︰「阿峯，你話畀人聽！」林峯︰「其實呢部戲今年會出街。」古生再加強語氣︰「係呀，唔係傳說嚟㗎，好快會見到！」

古天樂及林峯預告《尋秦記》上映日期(梁碧玲攝)

電影《尋秦記》劇照

電影版劇情曝光

從以往的預告片所見， 《尋秦記》電影版承接了2001年TVB版《尋秦記》不少細節，而官方也透露過《尋秦記》電影版的劇情，「一場多年前的冤獄，引發改變歷史的危機！Ken誓要回到古代成皇，以彌補因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍一家雖歸隱園，無奈一舉一動仍被徒弟秦王嬴政盡收眼底；正當嬴政一統六國，以為平定天下之時時竟碰到Ken的突襲，他不得不去尋找又敬又畏的師傅，這對師徒久別二十年終於再次碰面，加上穿梭時空誓要改變歷史的Ken，三人必令秦朝再起風波，改寫命運。」

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《尋秦記》是否如古林二人所講，今年會睇到就有待揭曉，但作為穿越劇鼻祖，劇集《尋秦記》其中最為人回味就是項少龍在一堆古人中不時大講現代術語，那種錯摸的喜感令人捧腹大笑。當中很多對白更是古天樂拍攝時親自加上去，不知作為劇迷的你又記得幾多？

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