美媒揭真有錢人4大關鍵習慣　9成窮L忽略！投資時機原來要咁計

致富的關鍵，往往藏在不起眼的日常習慣中。你是否曾好奇，為什麼有些人能白手起家成為百萬富翁，而大多數人卻始終與財富自由無緣？美國媒體《CNBC》研究發現，真正的富人並非靠運氣，而是依靠4個關鍵習慣，但意外竟然高達93%的美國人忽略了這些方法。



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根據《CNBC》報導，白手起家的百萬富翁普遍具備四項獨特的行為模式，從儲蓄策略到收入來源，再到財務思維，都與一般人截然不同，儘管這些做法已屢被證實有效，然而竟然高達93%的美國人忽略了這些方法，如果你也想突破財務瓶頸，或許該從改變這些習慣開始！

有錢人習慣一：堅持儲蓄與投資，不等待「完美時機」

百萬富翁不會因為市場波動或經濟不確定性而停止投資。相反地，他們將市場下跌視為買入優質資產的機會，而非恐慌拋售的理由。此外，他們通常會將投資流程自動化，透過長期佈局來穩定累積財富。相較之下，許多普通投資者容易在市場低迷時選擇觀望或賣出資產，因而錯失財富增長的關鍵時機。

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有錢人習慣二：打造多元收入來源

富人深知，在全球化與自動化的時代，單一收入來源並不可靠。因此，他們會積極建立多種收入管道，例如股利、房地產租金、副業、智慧財產權收益、投資回報等。這樣的多元化策略及分散投資不僅能降低風險，還能提高整體收入的穩定性。

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有錢人習慣三：以「機會成本」思考財務決策

百萬富翁在做消費決定時，往往會考慮資金的替代用途。例如，當他們考慮購買一輛新車時，會評估這筆錢若用於投資，未來可能帶來的複利收益。這種思維模式幫助他們在短期享受與長期財富累積之間取得平衡，避免不必要的開支。

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有錢人習慣四：相信自己值得富有

心理層面的自信同樣重要。白手起家的富人深信，財富可以透過努力與規劃獲得，而非僅限專屬於少數人的資源，他們敢於設定目標並付諸行動，不會讓「成為百萬富翁」成為遙不可及的夢想。而研究顯示，許多人潛意識中認為致富不切實際，這種心態反而阻礙了他們的財務成長。

《CNBC》指出，雖然每個人的起點不同，但透過調整思維與行動，累積財富並非不可能。當百萬富翁都在問：「為什麼我不能成功？」的時候，或許正是我們該重新審視自身習慣的時刻。

資料來源：CNBC