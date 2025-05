Jimmy O.Yang棟篤笑紅館加場！被封美國版黃子華　揭6大成名秘聞

Jimmy O. Yang(歐陽萬成)月紅館棟篤笑加場!Jimmy宣布在港開騷後即引發轟動,有指黃牛飛已炒到近萬元一張,可謂一票難求!被封為美國版黃子華的他,到底如何由香港出世的香港仔,搖身一變成為荷里活明星呢?



歐陽萬成(Jimmy O. Yang)宣布6月13日會加開一場紅館棟篤笑(IG @jimmyoyang 截圖)

Jimmy O. Yang(歐陽萬成)早前宣布會在6月14日舉辦「Jimmy O Yang Live in Hong Kong」棟篤笑,初次在香港表演就已經登上香港體育館(紅館)。網站購票當日同樣出現擠塞,Jimmy多謝香港觀眾的支持,又向等候多時而買不到票的人表達歉意,因為門票一分鐘內已經全部售罄。不過他接着又宣布好消息,6月13日會加開一場!

Jimmy宣布加場後,不少網民都表現期待,有指黃牛飛已炒到近萬元一張:「唔想同佢哋(黃牛)玩guess how much」、「買唔到飛又可以失望多次(so we can be disappointed a second time when we can’t get tickets)」、「本身燥燥哋,原諒你」、「可摸耳(可唔可以)考慮網上直播,收錢攞code有冇得諗?」。

Jimmy初次在香港表演就已經登上紅館

Jimmy O. Yang歐陽萬成在荷里活是知名華裔男星,其在美國的棟篤笑演出也相當受歡迎。今次首次來港開騷已引來哄動,《開罐》製作了懶人包,讓大家對這位新一代笑匠更了解!

Jimmy O. Yang歐陽萬成發跡史【1】由華仁仔變美國新移民

1987年Jimmy在香港出生,早年在天后區成長,曾就讀香港華仁書院,13歲隨家人移民美國。他在過去的訪問中曾自爆,初到美國的第一年沒有朋友相當艱難,只能透過看電視節目來自學英文,努力適應新環境。

之後他進入加州大學聖地牙哥分校 (UC San Diego) 就讀,並於 2009 年畢業,主修經濟學。然而,早在大學畢業前,歐陽萬成以藝名「Lowball Jim」,開始在洛杉磯嘗試表演棟篤笑,內容主打移民家庭、廣東話爸爸、亞洲教育壓力,笑中帶淚,逐漸累積人氣。

YouTube@The Drew Barrymore Show截圖

Jimmy O. Yang歐陽萬成發跡史【2】為生活做過Uber司機

當時為了追逐棟篤笑的夢想並維持生計,Jimmy同時打多份零工來賺取收入,包括在脫衣舞俱樂部擔任 DJ、鞋子銷售員、中餐館員工,甚至還當過 Uber 司機。這段艱辛的時期是他磨練喜劇技巧、累積人生經驗的重要階段。

Jimmy O. Yang歐陽萬成發跡史【3】HBO喜劇扮港男大受歡迎

比起棟篤笑,其實Jimmy是先因演戲而受關注。他在2012年起開始接拍多部電視劇及電影,包括《矽谷群英》、《我的超豪男友》、Netflix《太空部隊》等等,而HBO 喜劇《矽谷群英》(Silicon Valley)可說是Jimmy演藝生涯的轉捩點 。他在劇中擔演一個在矽谷生存的現代港男「靳陽」,原本只是配角客串一集,卻因為演出太受歡迎而變成長駐角色。他在劇中講英文帶廣東話腔,非常生動,成為劇中最搶戲的角色之一。

2024年Jimmy在《內景唐人街》飾演男主角Willis(《內景唐人街》劇照)

Jimmy O. Yang歐陽萬成發跡史【4】《內景唐人街》擔正爆紅

要數到最多香港人討論的話,一定是2024年《內景唐人街》飾演男主角Willis,劇集改編自Charles Yu同名小說,講述他想擺脫自己平凡得像NPC的人物設定,決心不再只做唐人街路人甲侍應的故事。當時Disney+更邀請Jimmy用廣東話拍片宣傳該劇,引來網民關注,亦直接令他在香港打開知名度。

Jimmy O. Yang歐陽萬成發跡史【5】在港接觸棟篤笑

成長背景夾雜中西文化,Jimmy的棟篤笑很多時都是源自日常生活的文化衝擊,例如文化差異、外國人眼中的華人都是常見的主題,就算未親身睇過表演,都一定對他經常掛在口邊的「Jimmy呀」有印象。而Jimmy第一次接觸棟篤笑,是在11、12歲時入場看黃子華、張達明、吳鎮宇主演的《鬚根Show》。

Jimmy經黃子華、張達明、吳鎮宇主演的《鬚根Show》第一次接觸棟篤笑(網上圖片)

Jimmy O. Yang歐陽萬成發跡史【6】偶像是黃子華、周星馳

Jimmy曾在訪問回味《鬚根Show》:「真係好好笑,我諗是他們啟發了我。」今年3月Jimmy訪港時,就有特別與黃子華見面交流,入場支持《破・地獄》外,更帶同《男親女愛》DVD請對方簽名留念。Jimmy在IG留言表示:「黃子華 He was the first and still the best comedian in Hong Kong. Absolutely my inspiration. I grew up watching in 男親女愛」(黃子華是香港第一個兼仍然是最好的喜劇演員,絕對是啟發了我,我是看《男親女愛》長大的)。此外,周星馳的電影亦為Jimmy的幽默感及喜劇創作有很大幫助,他最喜歡的是《國產凌凌漆》和《逃學威龍》。