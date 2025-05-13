Jimmy O.Yang棟篤笑紅館加場！被封美國版黃子華　揭6大成名秘聞

Jimmy O. Yang（歐陽萬成）月紅館棟篤笑加場！Jimmy宣布在港開騷後即引發轟動，有指黃牛飛已炒到近萬元一張，可謂一票難求！被封為美國版黃子華的他，到底如何由香港出世的香港仔，搖身一變成為荷里活明星呢？



歐陽萬成（Jimmy O. Yang）宣布6月13日會加開一場紅館棟篤笑（IG @jimmyoyang 截圖）

Jimmy O. Yang（歐陽萬成）早前宣布會在6月14日舉辦「Jimmy O Yang Live in Hong Kong」棟篤笑，初次在香港表演就已經登上香港體育館（紅館）。網站購票當日同樣出現擠塞，Jimmy多謝香港觀眾的支持，又向等候多時而買不到票的人表達歉意，因為門票一分鐘內已經全部售罄。不過他接着又宣布好消息，6月13日會加開一場！

Jimmy宣布加場後，不少網民都表現期待，有指黃牛飛已炒到近萬元一張：「唔想同佢哋（黃牛）玩guess how much」、「買唔到飛又可以失望多次（so we can be disappointed a second time when we can’t get tickets）」、「本身燥燥哋，原諒你」、「可摸耳（可唔可以）考慮網上直播，收錢攞code有冇得諗？」。

Jimmy初次在香港表演就已經登上紅館

Jimmy O. Yang歐陽萬成在荷里活是知名華裔男星，其在美國的棟篤笑演出也相當受歡迎。今次首次來港開騷已引來哄動，《開罐》製作了懶人包，讓大家對這位新一代笑匠更了解！

Jimmy O. Yang歐陽萬成發跡史【1】由華仁仔變美國新移民

1987年Jimmy在香港出生，早年在天后區成長，曾就讀香港華仁書院，13歲隨家人移民美國。他在過去的訪問中曾自爆，初到美國的第一年沒有朋友相當艱難，只能透過看電視節目來自學英文，努力適應新環境。

之後他進入加州大學聖地牙哥分校 (UC San Diego) 就讀，並於 2009 年畢業，主修經濟學。然而，早在大學畢業前，歐陽萬成以藝名「Lowball Jim」，開始在洛杉磯嘗試表演棟篤笑，內容主打移民家庭、廣東話爸爸、亞洲教育壓力，笑中帶淚，逐漸累積人氣。

YouTube@The Drew Barrymore Show截圖

Jimmy O. Yang歐陽萬成發跡史【2】為生活做過Uber司機

當時為了追逐棟篤笑的夢想並維持生計，Jimmy同時打多份零工來賺取收入，包括在脫衣舞俱樂部擔任 DJ、鞋子銷售員、中餐館員工，甚至還當過 Uber 司機。這段艱辛的時期是他磨練喜劇技巧、累積人生經驗的重要階段。

Jimmy O. Yang歐陽萬成發跡史【3】HBO喜劇扮港男大受歡迎

比起棟篤笑，其實Jimmy是先因演戲而受關注。他在2012年起開始接拍多部電視劇及電影，包括《矽谷群英》、《我的超豪男友》、Netflix《太空部隊》等等，而HBO 喜劇《矽谷群英》（Silicon Valley）可說是Jimmy演藝生涯的轉捩點 。他在劇中擔演一個在矽谷生存的現代港男「靳陽」，原本只是配角客串一集，卻因為演出太受歡迎而變成長駐角色。他在劇中講英文帶廣東話腔，非常生動，成為劇中最搶戲的角色之一。

2024年Jimmy在《內景唐人街》飾演男主角Willis（《內景唐人街》劇照）

Jimmy O. Yang歐陽萬成發跡史【4】《內景唐人街》擔正爆紅

要數到最多香港人討論的話，一定是2024年《內景唐人街》飾演男主角Willis，劇集改編自Charles Yu同名小說，講述他想擺脫自己平凡得像NPC的人物設定，決心不再只做唐人街路人甲侍應的故事。當時Disney+更邀請Jimmy用廣東話拍片宣傳該劇，引來網民關注，亦直接令他在香港打開知名度。

Jimmy O. Yang歐陽萬成發跡史【5】在港接觸棟篤笑

成長背景夾雜中西文化，Jimmy的棟篤笑很多時都是源自日常生活的文化衝擊，例如文化差異、外國人眼中的華人都是常見的主題，就算未親身睇過表演，都一定對他經常掛在口邊的「Jimmy呀」有印象。而Jimmy第一次接觸棟篤笑，是在11、12歲時入場看黃子華、張達明、吳鎮宇主演的《鬚根Show》。

Jimmy經黃子華、張達明、吳鎮宇主演的《鬚根Show》第一次接觸棟篤笑（網上圖片）

Jimmy O. Yang歐陽萬成發跡史【6】偶像是黃子華、周星馳

Jimmy曾在訪問回味《鬚根Show》：「真係好好笑，我諗是他們啟發了我。」今年3月Jimmy訪港時，就有特別與黃子華見面交流，入場支持《破・地獄》外，更帶同《男親女愛》DVD請對方簽名留念。Jimmy在IG留言表示：「黃子華 He was the first and still the best comedian in Hong Kong. Absolutely my inspiration. I grew up watching in 男親女愛」（黃子華是香港第一個兼仍然是最好的喜劇演員，絕對是啟發了我，我是看《男親女愛》長大的）。此外，周星馳的電影亦為Jimmy的幽默感及喜劇創作有很大幫助，他最喜歡的是《國產凌凌漆》和《逃學威龍》。