Andy老師家寧互數出軌！Andy認曾認識異性：她跟男閨密頻繁過夜

知名YouTuber情侶檔Andy與家寧分手，曾以頻道「眾量級CROWD」的「情侶互整」系列走紅，累積百萬粉絲。然而，兩人於2024年分手後，財務與公司管理問題逐漸浮上檯面。3月Andy老師發布影片，對家寧及其母親提出八項指控，兩人正式決裂，而近日Andy被爆出入聲色場所, 家寧友人又衝出來指控Andy跟家寧交往期間曾劈腿，最新發展是家寧剛拍片公開「真相」，直指分手是為Andy提出，而頻道一切財務安排Andy一早知情。



最新消息：家寧發片再爆料、Andy老師拍片反擊家寧 ( 5月27日)

家寧、Andy老師餘波未了！家寧昨（26）日發布影片，透露Andy交往時常消失，後來更親口承認不忠，曾暗交多位女性，「這件事讓我深受打擊，而Andy最後也在2024年4月，主動向我提出分手。」

Andy今（27）日上傳新片反擊，他坦承在9年感情中曾有認識其他異性，但指是因為家寧先跟一名男性閨密過從甚密，而且頻繁過夜，二人甚至一起出國長達一個月。他形容那兩年時間是他人生中最黑暗時期， 並感到卑微才提出分手。

Andy又強調，眾量級頻道雖一直綁在他的Google AdSense帳戶上，但他親自將每月營利轉入張媽媽與張爸爸的銀行帳戶。他指自成立公司後，銀行印章與帳本一直在家寧母親手中。更遺憾指自己在股東會被踢出公司時，家寧未曾替他發聲，更道「講一點人話好不好！」

Andy老師拍片控訴家寧與其母親

Andy在3月11日發佈一條新影片，以「10年了，227萬訂閱眾量級CROWD『原來不是我的』？！」為題，控訴家寧與其母親的8項指控，並列出清楚時間線。Andy在2016年9月創立「眾量級CROWD」頻道，與女友家寧共同經營，2017年開始獲得廣告收益，而在2018年8月，在家寧母親（張媽媽）建議下，成立「群海娛樂股份有限公司」，張媽媽任董事長並持股50%，家寧與Andy各持股25%。Andy表示雖然當時對公司運營與股權分配並不清楚，「但覺得有機會是我的未來岳母」，並選擇相信對方。

「Andy老師」YouTube截圖

Andy當年每月領取3萬元新台幣

Andy表示，當年他每月僅能領取3萬元（港幣約$7000）薪資，後調升至5.5萬元（港幣約$13,000），作為百萬訂閱YouTuber，「一年平均賺到八位數很合理吧」、「不可能每個月只發5萬5的薪水以及微薄的年終獎金就想打發我吧？」加上作為公司的股東卻從未見過公司帳目，即使多次要求查帳亦被多個理由推搪，而在2020年4月，張媽媽更以個人名義註冊「眾量級」商標，讓Andy質疑「為什麼不是用公司的名義，又或者是用我或者家寧的名字」。

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當2人官宣分手 Andy被斷金源

而直到Andy與家寧官宣分手，Andy就被直接斷金源，只能搬回6000台幣（約港幣$2000）的套房，「就連電腦也不給我拿回去，我這幾個月剪片的筆電也是跟朋友借的」 ，在同年年尾張媽媽召開首次股東會，要求Andy簽署「股權轉讓書」與「保密協議」，並將其移除董事職位，Andy便正式寄出存證信函要求查帳，卻得到張媽媽回函指Andy的股份為「借名登記」，再度要求其轉讓股權並結清財務，同時指控Andy言語恐嚇，讓Andy直言「傻眼」，並表示只想大家好聚好散，把事情說清楚，也把財務分清楚。

網民一面倒支持Andy老師

事件出口引來極多網民留言討論，一面倒支持Andy老師取回公道，並有極多網民「課金」幫Andy老師律師費籌款，「願你不會對人性徹底失望」、「又一群在欺負老實人」、「善良不該是被欺負的理由」、「香港觀眾，希望台灣的法規是公正的，10年的努力，不要放棄！Andy老師加油」、「加油，這真是難以承受的背叛和損失」。而台灣亦有極多位網紅留言支持Andy老師及自費籌款，其中網紅賤葆為Andy老師籌款3000台幣（約港幣$700），「辛苦了幫Andy補血律師費」，網紅小A辣亦為Andy老師籌款6590台幣（約港幣$1550），「從以前認識到每次聚會，你總是非常有禮貌、正能量跟我聊天，辛苦你了，承受了這麼大委屈」。

Andy老師頻道訂閱急增

影片爆出後，Andy老師的頻道訂閱人數暴增，有報道指更成為全台最快達成百萬訂閱的YouTuber，至截稿(14日下午12時)時訂閱人數已超過175萬。而且，有許多熱心的廠商和品牌免費贈送Andy電腦和各種設備。台灣達仁地產董事「地產阿北」在threads發文表示，為了支持Andy老師，決定免費贈送一間屋給他。反觀家寧的個人頻道訂閱人數出現大幅減少，從原先9.3萬訂閱下降至7.4萬訂閱。

Andy爸爸14日受訪時也痛批張家人「食人夠夠」，他們都看不下去，同時也謝謝大家對Andy的關心，Andy這幾天都沒什麼吃，接下來會請律師處理。

家寧媽媽即開fb帳戶出聲明反擊(3月14日)

14日家寧媽媽（曾淑惠）一方終反擊，她在fb新開的帳戶「群海娛樂」發表聲明，針對Andy所提出的控訴，以六大方向進行回應，包括固定薪資制度是當年經家寧和Andy同意，而Andy除每月固定薪資外，亦透過績效獎金及其他收益分配獲得相應報酬，與王先生之指控不符，金額差距甚大。她又澄清指2024年10月後YouTube「眾量級」頻道收益帳戶已遭變更至Andy帳戶，他們無法提取該收入，也並無惡意剝奪Andy帳號權限等。

Andy老師即時回應(3月14日)

就家寧媽媽的回應，Andy老師反擊表示，6年頻道Youtube收益多過一億，但Andy計算自己的的收入，只有695萬元，並希望公開賬目，及質疑股權分配比例。此外，更改Youtube盈利接收地址，是為了恢復頻道盈利，當時已告知家寧，但之後被踢出帳號。

Ａndy再指，二人當年獲獎車輛但歸張媽媽使用，並強調已把所有證據提供給律師。

家寧讀稿式回應Andy老師（3月20日）

家寧在昨晚（20日）正式出片讀稿式回應近日風波，表示希望能夠以最負責的態度去釐清問題，尋求最適當的解決方法，並非逃避。她更指自己「多年來對財務細節同樣存有疑問，但未獲完整數據」，又指自己過去專注創作，對財務經營層面認識不足，並承諾未來將以更成熟態度學習等等。不過讀稿式回應未獲網民支持，全條影片只約4分鐘，有網民認為誠意不足，「謝謝張家寧同學為我們帶來精彩的朗讀，下一位選手是曾淑慧同學」、「聽完感覺有講緊跟沒講一樣」、「叫你回應，不是分享這陣子的心得欸」、「叫你回應，不是叫你朗讀。叫你道歉，不是叫你鞠躬」。

家寧發布4分鐘「真相」短片（5月22日)

Andy老師近日被連番爆料，指他在2023年仍跟家寧拍拖時，經常出入成人場所，而且還帶KTV陪酒小姐同遊。而家寧在22日YouTube頻道上發布名為「真相」的4分鐘短片，在短片中對於Andy老師影片的內容表示「震驚及遺憾」，指事件被扭曲，「我必須站出來為真相說話」。

她在短片中講述，2016年二人創立眾量級頻道的經過，首先她指自己2013年首次接觸自媒體，畢業後決定加入自媒體行列，而「眾量級Crowd」頻道名稱是由她腦震盪後「發想」，頻道也是由她親自註冊，而註冊帳號為「０３０９」，就是她的生日。

第二，她指頻道初期沒有多少人觀看，至情侶惡整系列才受關注，並開始有接洽商業合作，因兩人經驗不足，起初跟商家合作常吃虧，所以兩人找家人和朋友協助。至2018年家寧媽媽創立群海娛樂股份有限公司，當時他們加入該公司成為藝人時，她和Andy皆未有實際出資。

第三，商標問題。家寧指「眾量級Crowd」是他們共同委託媽媽註冊，並表示對於Andy指對商標註冊不知情表示「感到難以理解」。

第四，她表示Andy在2024年4月2日提出分手，更親口對她說分手後「頻道給你、盈利給你、車子給你、其他東西都給你，因為我相信你會保護眾量級」。她指分手後二人一起更改密碼和備援電郵，而Andy也協助她將盈利重新綁定在她個人帳號，但其後她才發現，過往「眾量級Crowd」的盈利一直綁在andy的私人帳號上，並透露她從未取得過實際收益。最後，家寧在片尾表示，「至於為何Andy提出分手，並親口對她說，頻道給你、盈利給你、車子給你、其他東西都給你, 我們下集見」。

資料來源：Andy老師