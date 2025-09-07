一句「不知道」竟是感情殺手　拆解「敷衍式回應」背後的逃避心理

你身邊有沒有一種人，每次問他問題時，總是喜歡毫不猶豫的回答：「不知道。」



每次聽到這個回答時，心裡總會冒出一股火，想著為什麼不能認真思考一下再回答，或者是換個態度說，至少不要讓人一眼就看到他的「不在意。」

說實在的，偶爾回答「不知道」是正常的，不過當成為習慣後，真的會影響人際關係。人與人間的相處，本該是真誠以待，總是用不認真的態度回應對方，只是在消耗感情而已。那究竟愛說「不知道」的人是什麼心態呢？他們是真的不知道嗎？

「不知道」說穿了就是敷衍

仔細回想，當他們在回答不知道的時候，大部分都是在做自己的事。他們並不會因為聽到你的問題而放下手中的事，讓人想生氣的是，那些事基本上都是滑手機或看電視。

這類人通常都是活在自己的世界裡，懶得動腦思考回覆問題。當聽到問題時，他們選擇繼續沉浸在自己的世界裡，隨口一說的不知道，就是敷衍了事，也不是真的不知道。這種狀況，接續發生的就是爭吵。畢竟，沒有人喜歡被敷衍，尤其是在親密關係中，這樣的回應，更是引起戰爭的開端。

「不知道」就是在切斷話題

除了敷衍外，「不知道」這樣的回答，隱藏的是更多的「不在意。」畢竟，真正關心你的人，不會總是用不知道打發你，而是即使不知道，也會想辦法陪你找出答案。

這三個字，看似是日常對話中的基本用詞，實際上它的殺傷力是不容忽視的，大概跟「隨便、都可以」同等級。當一段關係中，頻繁的出現這些字眼，往往都是情感變淡的時候。聽到的人不只想生氣，同時也在累積失望，因為它不只敷衍，也是切斷話題與情感交流的殺手。

當你說不知道的時候，也是這樣的心態嗎？這樣的回答當然沒有不可以，只是太常說出口的時候，就要小心會不會破壞關係了。

再揣摩對方心態時，也審視自己是不是常常說出這三個字。換個方式或語氣來表達，真的都好過隨口一說的「不知道。」

【本文獲「人物誌」授權轉載。】