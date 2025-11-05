MissAV公佈2025年11月人氣女優TOP20 河北彩伽緋聞後排名急升
撰文：爆檸哥
出版：更新：
MISSAV女優11月的排名榜出爐！一眾排行榜台柱如松本一香、美園和花、彌生美月照舊穩佔10強，上升急升至第二位的沙月惠奈則略跌一級排第三，而早前跟日本排隊國手高橋藍傳緋聞的河北彩伽也人氣急升，連帶AV榜名次也提升。而在五強中也難得出現少見的名字逢澤美優（逢澤みゆ），竟能一上榜就排第五！
年僅22歲的日本AV女優逢澤美優擁甜美臉蛋及F級身材，她在12歲時以偶像團體「Flap Girls School」出道，5年後便宣告從團體畢業，不過她並未就此淡出演藝圈，反而轉戰AV界，被評為「外型潛力極高」，只是很快便「東窗事發」，被父親要求立刻退出，據報道父女關係降至冰點。
2025年11月最受歡迎女優TOP 11-20
TOP 20 葵伊吹
TOP 19 AIKA
TOP 18 石原希望
TOP 17 天馬ゆい
TOP 16 篠田優
TOP 15 森澤佳奈 ( 飯岡佳奈子)
TOP 14 神宮寺奈緒
TOP 13 森日向子
TOP 12 石川澪
TOP 11 乙愛麗絲
2025年11月最受歡迎女優TOP 6-10
TOP 10 木下日葵
TOP 9 倉本すみれ
TOP 8 波多野結衣
TOP 7 瀨戶環奈
TOP 6 河北彩伽
2025年11月最受歡迎女優TOP 1-5
TOP 5 逢澤みゆ
TOP 4 彌生美月
TOP 3 沙月惠奈
TOP 2 美園和花
TOP 1 松本一香
