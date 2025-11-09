日本行山必學安全守則　專家傳授四大避熊絕招　相遇時該如何脫身

【日本行山】日本屬於一個多山的國家，也因為這個原因，登山與健行往往是喜好大自然的人們會安排的熱門行程，但是日本山區有時候會出現熊襲擊人類的紀錄，甚至近期也出現人遭到襲擊身亡的事故，如果這讓你感到心有不安，今天，就讓我們透過這篇文章，來看看一些避熊的好方法吧！



１．主動避開熊活躍的地區與時間

說到避開熊的方法，最簡單能做到的便是不接近熊的棲息地或是他們經常出現的地方，像是春天時節的低海拔水邊等容易聚集動物的地方，由於熊剛從冬眠中醒來，正處於想要尋找食物的狀態，遭遇熊的機率就會大幅的增加。

除此之外，像是夏天時成為熊的棲息地的草原，又或者是秋天時為了準備冬眠而狩獵鮭魚的下游河口等等，又或者是偏僻的登山道等人煙罕至的地方，都有機會碰到熊的蹤跡，若是碰到了小熊，也代表附近可能有大熊的存在，如果能夠提前避開這些，想必會更加的安全吧。

（unsplash@brucebmax）

２．不要留下食物殘骸或味道

再來要做的，便是食物方面的處理，像是將自己吃剩的食物或是包裝紙就這樣留在山林中是絕對不行的。由於熊會在尋找食物時記住這些味道，他們可能會為了尋求這樣的味道，或是認知到人類持有美味的食物，進一步的襲擊他們。

此外，像是在露營時的野炊地點，也最好是選擇離帳篷有一段距離的位置，更是禁止在帳篷中料理，料理造成的香氣或味道有可能殘留在帳篷上，進一步吸引好奇的熊前來探索，因此盡量避免這樣的情況較為妥當。

【相關圖輯】野外求生為何帶安全套？女子以為男友想野戰 網民揭神秘實用功能（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

３．透過熊鈴通知熊遠離也是好選項

除了以上的方法以外，我們也可以借助一些工具來避熊，由於熊是不太接近人類的生物，我們也可以透過收音機這類的工具來讓熊得知人類的存在，並讓他們藉此遠離。

若是對收音機的效果感到不安的話，「熊鈴」也是一個很好的選擇。知名登山到具品牌Mont-bell就有開發了一款「靜音熊鈴」，當你掛在背包上，可以使用消音模式讓他成為小巧的裝飾品，到了山中則是可以解除靜音模式，讓他發揮「熊鈴」該有的效用，讓你的登山活動感到更加安心！

【相關圖輯】日本自駕遊注意！這些揸車習慣全屬違規 離車未做一動作恐被罰（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

４．若是不幸遇到熊，冷靜應對才是上策

若是真以上的方法都嘗試之後，還是運氣不好碰上了熊的話，那又該怎麼辦呢？首先，請保持冷靜不要發出太大的聲音，由於熊在碰到人類時也是處於緊張狀態，若是發出過大的聲響，反倒容易刺激到熊，讓自己陷入更危險的境地。

除此之外，請不要背對著熊逃跑，熊有追逐奔跑的物體的習性，人類的跑步速度也贏不過熊，因此，若是真的碰到了熊隻，請緩慢的向後退以拉開距離。此外，民間謠傳的裝死避熊法也是不要做比較好，熊有一定的食腐性，若是裝成屍體的樣子，反到會因此讓熊把你當成食物也說不定，若是熊真的太接近自己，也要記得趴在地上用手護住自己的頭頸，以免受到致命傷唷！

【相關圖輯】日本地震恐慌｜日警推薦一零食當防災神器 揭3大優點可穩定情緒（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

將這幾種方法放在心上，關鍵時刻就能派上用場也說不定

以上幾種避熊的方式，以及遇到熊的對處法各位讀者都學會了嗎？若是有機會要在日本登山或是健走的話，最好能夠將以上的方法記住，說不定會意外了救了自己一命呢！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】