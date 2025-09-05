港人獲派最強公屋！高層+山景+海景 　網民祝福:住落啲錢俾你搵晒

不少港人認為住公屋是人生贏家，不過要「上樓」並不容易，要通過入息及資產審查，若然獲派一間靚view公屋更加如中六合彩。近日有網民在Facebook群組分享，自己獲派市區高層公屋單位，帖文更附上一張家中望出窗外的美景圖，居高臨下之餘更獨享海景兼山景，惹來不少網民羨慕！



Facebook群組「香港公營房屋討論區」截圖

近日有網民在Facebook群組「香港公營房屋討論區」分享，表示近日獲派觀塘秀茂坪寶達邨的高層公屋大單位，「望出去幾開揚」。從樓主所提供的照片中可見，單位除了居高臨下之外，還有山景和海景，猶如半山豪宒面向的景色，不少網民也留恴表示羨慕，「港島半山有首富們，九龍半島的半山有你」、「住落去啲錢俾你搵曬。一定會變公屋富戶」、「豪宅view」，不過也有網民提醒樓主所住位置非常「當風」，且濕度相當高，「春天濕到天花滴水」，提醒樓主謹記要做好各樣措施保護單位。

寶達邨 (資料圖片)

翻查資料，觀塘秀茂坪寶達邨2001及2003入伙，全邨共有13座提供約7400個單位。房委會曾經將興建此屋邨的計劃，稱為「寶琳路房屋發展計劃」；該計劃包括寶達邨的7座公屋及6座本名「曉琳苑」的居屋。後來因為香港特區政府停售居屋的決定，曉琳苑居屋並無發售，而是併入寶達邨作為出租公屋。

