$0 蚊遊香港升級？抖音網紅教拎「福飯」惹眾怒！PO主咁解釋原意

香港生活成本高昂，近年不少旅客選擇「窮遊」模式節省支出。近日有內地社交平台網紅拍攝名為「香港便民福利」的影片，分享如何不花分文在香港度過整日，其中除提及在連鎖快餐店過夜外，更做1事指導觀眾濫用弱勢社群福利，影片引發社會輿論譁然，大批網友直斥該行為「麻煩唔好濫用」。



近日在抖音社交平台上有位網紅拍攝名為「香港便民福利」的影片，教內地市民如何在香港零支出窮遊，首先指引觀眾使用地鐵站內提供的免費飲水設施與手機充電服務，可以自行自備膠樽節省購買飲品，以及租用移動電源開支，「洗埋啲冤枉錢，不如嚟地鐵充電」、「好多地鐵站都有自助飲用水點」，又建議網民可以自備折疊椅，以便在公共空間休憩。而到了最重要的沖涼以及住宿方面，他就推薦前往公共淋浴間，「全港都有20幾個免費沖涼嘅地方」、「就算你冇得住，今晚都一定有得沖涼」。至於過夜的地方他就建議仿效電影《麥路人》，到24小時營業的麥當勞即可解決住處問題，甚至稱麥當勞是「最佳庇護所」。

然而最引發爭議的，是影片教授觀眾前往為弱勢社群提供免費飯盒的慈善餐廳，領取「福飯」，大讚餐點菜式豐富，「有魚有肉都幾豐盛」，只要網民自備飯盒及餐具，即可0成本解決一餐。此舉亦引來極多網民留言批評，「福飯留俾有需要的人吧」、「唔好濫用福飯」、 「教人拎福飯正X街」、「你攞福飯，有冇搞錯」、「教人去香港做乞兒」、「派飯係比真正有需要人仕，係做慈善，唔係比你地所謂窮遊人仕，唔該尊重下自己」、「香港人話齋，冇錢唔好去啦」。

亦有少部份網民支持網紅，「深圳很需要這種公共設施」、「這才是窮遊香港，那些1000、500一天的，都弱爆了」。而面對眾多網民批評，該網紅亦有其後在留言區道歉及解釋，「拍片本意是展示香港便民福利的存在，但是在領取福飯方面，我確實欠缺考慮，福飯是提供給社會有需要的人，如果大家真的有困難，是可以免費領取暫渡難關的 錯就要認要企定，希望能盡一分棉力，把這份溫暖傳遞下去，感謝各位的批評和指正」。