黃大仙大閘蟹放題網民怒數5宗罪！回收蟹蓋疑重用整1菜式：太嘔心

十月正值大閘蟹當造季節，本地多家餐廳推出大閘蟹放題吸引食客。但近日有網民在社交平台Threads發文，點名批評黃大仙區一間大閘蟹放題，並詳細列出餐廳五宗罪，其中更發現餐廳會回收已客人所享用完的蟹蓋，引發網民留言討論，「廢物利用？」



Threads截圖

近日有位網民在社交平台Threads發文，點名批評黃大仙區一間大閘蟹放題，表示只有大閘蟹和小籠包是正常水平「食得過」，「係有一兩隻壞嘅咁我又唔會覺得有咩問題，最多抌咗佢再嗌」，但其他粥粉麵飯都表示「不了」，最令人震驚的是網民發現餐廳會回收客人已經食完大閘蟹蟹蓋，並推斷會用來製作其中一個放題菜品芝士釀蟹蓋，「成件事都幾嘔心」，更大列餐廳的五宗罪。

Threads截圖

罪狀一：服務十分混亂

入場後連續被三位店員重複詢問相同問題，「連續三個夥計問食咩餐，我就重複咗三次」需多次重複回答，顯示內部溝通不良。

罪狀二：基本餐具嚴重缺失

桌上僅備有碗、桶和剪刀，但缺乏筷子、湯匙和醋等基本餐具和調味料。雖多次向店員反映，卻遲遲未獲補送，最終需顧客自行外出取用，「叫夥計三次都話收到，但等咗好耐都冇人送來，嬲嬲地自己出去拎」。

Threads截圖

罪狀三：醬料明顯出現問題

蟹肉餐品的關鍵醬料帶有明顯腥味，影響整體食用體驗，「蟹黃撈麵同蟹粉時蔬個醬係腥嘅」。

罪狀四：員工服務態度怠慢

網民特別指出一名女店員雖手中無工作卻佯裝忙碌，「感覺係忙到麻木咗」，就算有空閒，亦對顧客需求僅以「等等先」回應而無實際行動。其他店員也出現選擇性忽略顧客呼叫的情況，「選擇性失明同失聰，叫親都唔理，拖時間」。

Threads截圖

罪狀五：回收蟹蓋重用疑雲

而最令人震驚的是，網民目擊店員在鄰桌顧客離開後，將食完的蟹蓋回收重用，「因為隔籬枱一直都有儲住蟹蓋放枱面記錄戰績」，餐廳在收拾時除了一個阿姨收垃圾之外，亦有另外一位「拎個盤出嚟收起啲蓋」並表示要「拿回廚房烚一烚」，懷疑將回收蟹蓋用於製作「芝士釀蟹蓋」這道菜式，網民表示「成件事都幾嘔心」 ，整個過程在顧客仍在用餐時公開進行，並表示其實餐廳「咁樣做唔出奇」，但仍然是客人用餐時間，理應低調進行，同時衛生觀念也令人擔憂。

樓主亦在下面留言補充，「本身要專心食蟹已經好忙，仲要磨練埋EQ同埋耐性」。帖文一出後亦引來網民留言討論，網民亦一面倒認為餐廳的食物質素以及衛生環境堪憂，「廢物利用？Cls」、「呢間嘢真係賣垃圾㗎」、「無唸到佢地會循環使用喔，太噁心了」、「呢間食過一次，又熱又迫又等勁耐，仲要係咁問佢攞紙仔， Blacklist」。