香港邊區最好住？網民力數宜居地區Top10　一區被讚:生養死葬齊晒

香港到底哪裡最好住一向是港人熱門討論話題，而選擇標準也正在隨着港人對生活質素的要求提高而改變。近日，連登一篇關於「現時香港哪裡住得比較舒服，配套比較齊全」的貼文引起網民熱議。



綜合網民的熱烈討論，香港人對宜居的標準已從單純的交通便利、生活便捷進化，更加講究居住的質感和舒適度，以下總結網民心目中最好住的地區Top10：

👇👇👇網民力數宜居地區Top10👇👇👇

Top10. 奧運

有網民表示「要靜中帶旺」就住奧運，認為奧運區勝在規劃統一性高「起碼真係純住宅區，附近八成私樓群」，以及核心商場奧海城「假日家庭客多」、「閑日冇乜人幾好行」，非常符合追求高私隱度和寧靜環境家庭的需求。

Top 9. 油尖旺區

油尖旺區接近市中心，所以交通便利、商業完整度高，但有網民指深水埗規劃較雜亂、等居屋老舊都是不可忽略的缺點，但也有人表示「尖沙咀配套麻麻，想搵個街市都難，要你住係方便，不過太多遊客民生嘢爭d，同好大壓迫感」，更不及有更多飲食選擇的佐敦。油尖旺作為遊客熱門遊覽地區，由於人流密度太高亦令宜居度大打折扣。

Top 8. 柴灣

柴灣以其功能性的完整度而獲得網民的認可，以一句精闢的說話可以形容柴灣生活配套的齊全性，「有山有水有地鐵巴士，生養死葬齊晒」，對於追求不需跨區就能解決所有民生需求的居民來說，柴灣具備極高的宜居價值。但也有網民指出缺點就是「地鐵站冇冷氣」。

Top７. 屯門市中心

屯門的致命傷在於交通，所以一向不是市民心中的熱門宜居地。但有網民留言表示「唔計交通，屯門都唔錯」。撇開交通問題，「基本上配套無敵」，屯門市中心配套設施完善，並且有自身的環境優勢，與沙田、馬鞍山的共通點就是擁有水體，有網民解釋「有水體就無咁熱 有微氣候温差就有風。城市規劃的老生常談了」。

Top ６. 堅尼地城

堅尼地城生活節奏悠閒舒適，吸引不少市民遷入居住。有網民發現「鍾意天后、大坑、灣仔、堅尼地城呢幾位朋友，共通點係街網密度高 易於步行，唔會一大個 podium 擋住所有野，有街道感、垂直感、大城小巷感、但又乾淨衛生 無垃圾後巷」，但都有反駁稱，「條行人路都係好窄」、以及沒有以上網民所說的那麼幹淨衛生「有啲位都污糟，同埋有固定街友駐紮」。

Top 5. 啟德

啟德作為新發展區，近年的生活配套設備越來越完善，「啟德算近年中高密度比較好」、但都有網民批評「啟德其實爭好多嘢，圖書館都冇個」，發展越來越快的同時，也有啟德舊居民不滿越來越多人遷入，造成交通擠迫等問題。

Top 4. 將軍澳南

將軍澳南是近年來低密度規劃的成功典範，成為眾多年輕家庭追求健康生活環境的熱門之選。「低密度，有跑步單車徑」，有部分網民認為，將軍澳在生活質素和環境上與新興的啟德區有幾分相似，「少少似啟德feel，但配套齊過啟德」，但卻憑藉更成熟、更完善的配套而更具宜居優勢。

Top 3. 沙田

沙田也是網民心目中的熱門好住地點之一，核心優勢與荃灣西相似就是商業配套完善「商場全部有蓋一個駁一個」，且交通便利，「行出去又可以有河景跑步同踩單車」，以及有網民指沙田的環境較之前改善不少，「條城門河真係同三十年前爭好遠，依家乾淨咗好多，行埋去已經聞唔到味」，不過主要減分項在於部分房屋較老舊，以及商場人流量太多，環境亦太嘈雜。

Top 2. 荃灣西

荃灣西憑藉近年新發展的齊全商業配套受到網民熱烈好評，有網民指，表示其購物網絡的密度和連接性近乎無敵，餐廳選擇多，有多間大型超市進駐，商場與商場之間有天橋相連通等優點，「衣食住行乜都齊晒」 、「一堆靚商場for中產，好好行」而且環境舒服又有海 、「我想買日本日用品：一田連aeon，aeon連donki，donki連muji」，網民形容荃灣西生活便利度「成個荃灣”永續”圈咁，入面自給自足」。此外，荃灣西交通亦佔優「CBD （中心商業經區)仲快過其他兩個熱門地區將軍澳同馬鞍山」。

但荃灣西的人流密度和環境複雜性也是一個缺點，有網民補充「係配套足，但係一啲都唔舒服，人太多，仲要太多雜」，稱放假想舒服出門食個早餐都難。

Top 1. 天后

天后獲得網民極高評價「天后我覺得幾舒服同方便」，環境舒適，交通四通八達，往各區都十分方便，充分體現了舊區的宜居優勢。而且有海濱長廊，「旺中帶靜得嚟又叫做方便」以外還有齊全的生活配套，是網民公認的好住地區。

另外有網民直言，對居住地周邊的商業配套最低要求是「1區只需要1間百佳、1間惠康、1間萬寧、1間屈臣氏……」，反映港人對日常民生需求是最好在社區內就能解決基本生活所需。

綜合網民留言，每人生活模式和需求各有不同，對好住地區的標準也難以定奪，在你心目中，最理想的好住地區又是哪裡呢？