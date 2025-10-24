18歲港漂生住香港太耐有「壓抑」嘆1物太貴！路過1地如赴刑場

香港物價持續高企，不僅樓價、租金冠絕全球，日常消費亦令市民倍感壓力。近日就有位內地人到香港留學，表示自己來香港後有一種令人意想不到的心靈匱乏，認為香港奶茶的價錢非常昂貴，引發「喜壓抑」。



小紅書截圖

近日，有位內地來港讀書的留學生在小紅書以「沒有人覺得在香港待久了會出現X壓抑嗎？」為題上傳一個帖文，表示自己在來港留學期間，因為內地茶飲品牌「喜茶」在香港定價高昂而引發的「壓抑感」，經常因一杯「喜茶」而倍感煎熬，他表示每次經過尖沙咀K11 MUSEA的喜茶茶飲店時，都會駐足凝望店家櫃檯，「雪克杯裏冰塊與果肉碰撞出清脆聲響」，但每次都因為價格而壓抑自己的慾望，甚至有本地生邀約他去尖沙咀逛街順便買一杯喜茶，亦只能以「趕論文」搪塞過去，坦言喜茶的昂貴價格「將我悄悄隔絕在同學的日常之外」，更形容尖沙咀是「甜蜜刑場」。

耳機｜開60%音量是慢性自殺？醫生揭戴耳機3大壞習慣恐致聾

小紅書截圖

樓主表示自己會經常反覆查看內地喜茶菜單，更內地菜單形容是一把虛幻的鎖匙，近在咫尺但也始終緩解不到壓抑的心，「那一個個親切的人民幣價格」。而為了滿足對茶飲的渴望，樓主每周五傍晚七點準時搭乘東鐵線，從紅磡前往深圳福田，並將通關閘口視為「通往解脫的希望之門」，一到深圳便直奔「喜茶」，點上兩杯飲品，其中一杯「當場猛吸」，另一杯則打包回府，作為「續命良藥」。他形容這趟旅程與其說是解渴，更是一場「對內心欲望的徹底補償與神聖救贖」，再對比香港與內地價格，感受到「報復性的快感」。

抗癌戰士幽默告別！22歲日男死後發文「我死掉了」震動全網淚崩

帖文一出後引來極多網民留言討論及共鳴，樓主也在留言區大呻「要把香港的奶茶價格打下來」，不少人都認同在香港會感受到「奶茶壓抑」，「真的奶茶壓抑。來到香港之後，我喝不喝是一方面，但是我因為價格太高喝不了，就會讓我覺得我渾身不舒服。真·確診奶茶壓抑」、「已經壓抑得不行了」。更有網民甚至衍生出「燒烤壓抑」「火鍋壓抑」等話題，「奶茶壓抑、燒烤壓抑、火鍋壓抑、超市壓抑、叫車壓抑」、「串串壓抑、小龍蝦壓抑」。

香港喜茶價格的而且確相對昂貴，以喜茶招牌的「芝芝芒芒」為例，售價需要$41一杯，相對便宜的「多肉葡萄」就售價$26一杯。而如果是在內地，一杯「芝芝芒芒」則只需要¥28，（港幣約$30），差價高達$11；而「多肉葡萄」在內地的售價是¥18（約港幣$20），差價$8左右。