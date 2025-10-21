ifc金鋪排長龍搶購熱　買金猶如買雞蛋　網民嘆：好像不要錢一樣

金價再創新高，按理大家應該趁高價拋售，但ifc內有一間金飾鋪卻出現反常的排長隊買金的熱潮。有人凌晨就開始排、有人等足4粒鐘都要買，究竟是什麼驅使消費者在高價之下都不惜犧牲排隊時間搶購？



近日，位於ifc（中環國際金融中心）的一間金飾鋪出現一股排隊熱潮，根據多位小紅書網民分享，即使金鋪早上十點才正式營業，但未開門店門口已經大排長龍，店鋪也設置欄桿以劃分人龍。有網民透露「排第一的阿姨，早上5點多就到了！」，為搶得頭籌，最早的顧客在凌晨五點幾就到達門口。由於人數眾多，所以門店在營業前已經停止派號。現場的排隊盛況被網民形容為 「好像不要錢一樣的，比菜市場人還多」。

+ 1

據悉該金鋪因新開張並舉行促銷活動，故惹來大批人來買金，排隊時間基本要4小時起跳。不過，即使在排隊上耗盡心力，但顧客的購買力同樣驚人。一位網民在分享親身經驗，早上十點排隊取號，直到下午4點才輪到進店，總共耗時6小時，而她購入三個金飾，折扣下來克價1060元左右，也表示這次購物完全值得「堪稱性價比的神」。令其他網民不禁感嘆「有錢人真多」、「跟排隊買雞蛋一樣」。

即使金價高企，都有網民表示「來晚了想買都沒得買」，店內黃金已經被前一批顧客搶購一空，甚至有部分熱門款式從活動第一天已經賣斷貨。排隊人龍中不乏專業代購和內地遊客，有內地網民更表示乘搭7:30的郵輪從深圳出發，即使8:45已經到達金鋪門口，但見到門口的人龍後還是「感覺連門都進不去」。

在一般的黃金市場上，金價高企通常會引發一波拋售獲利潮，多數消費者會趁機將手頭上的舊金飾出售套現。金價近月屢創新高，今日（21日）現貨金曾升至4,381.52美元一盎司，因此近期金行頻繁出現的都是賣金人潮，所以許多網民正是因為金價如此之高，反而對這場搶購盛況感到困惑。

對於有人排隊買金，有人直言「體驗感極差，那麼貴的東西感覺比去買菜還累」，還有人對該店鋪的金飾性價比提出質疑，認為其價值被高估「周大福不好嗎？真不懂買老鋪的都是啥心態」、「老鋪沒啥性價比，為啥還這麼多人，實在搞不懂」。