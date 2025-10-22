排球王子高橋藍驚爆偷食河北彩伽！背網紅正印酒店過夜人設崩壞

今年剛滿24歲的日本排球國手高橋藍，場上表現卓越，並將在新賽季擔任三得利太陽鳥隊隊長一職。然而近日卻被捲入私生活爭議，被爆疑似出現「一腳踏兩船」的行為。



據日媒《週刊文春》報導，高橋藍今年9月底被目擊與大他兩歲的AV女優河北彩伽現身東京六本木一家私人餐廳，兩人用餐結束後前往高級酒店過夜，第二天清早才前後腳離開。河北彩伽目前被視為繼三上悠亞引退後的「接班人」，是日本AV界最具人氣的女優之一。據了解，高橋藍與河北彩伽透過社交媒體認識，消息人士還透露高橋藍經常會通過社交平台私訊聯繫心儀的女星，這次曾邀請河北彩伽到場觀看球隊比賽。

就在被拍到與河北彩伽密會的十幾天後，他又被拍到現身大阪與同樣大他兩歲正宮女友—日本—辣妹系網紅uka.共度夜晚。此前，uka.被指曾多次出入高橋藍位於大阪的私人住所。認識uka.的人士爆料，兩人通過經紀公司牽線認識，戀愛關係已維持差不多1年，儘管分隔大阪和東京兩地，但仍然聯繫密切，並向朋友坦言對方屬於穩定交往的戀人。

過去高橋藍曾在其個人YouTube頻道回答粉絲提問，當被問到甚麼男人最壞時，他表示「偷吃的人都是渣男」，這次劈腿醜聞與過去發表的正面言論的強烈反差令廣大粉絲都相當失望，質疑他言行不一。

對此，高橋藍則一口否認與兩位女士的戀愛關係，表示「只是朋友」，而三人的經紀公司目前也表示，不對當事人的私生活作出過多回應。而此前原定於21日晚舉行的與球迷的線上交流活動突然取消。星期五高橋藍所屬球隊將會參加賽季開幕賽，他屆時是否會出席比賽，勢必成為輿論焦點。