羅浮宮被盜綠項鍊有得賣？內地商家極速上架「同款」僅售呢個價

10月19日法國羅浮宮發生盜竊案件，8件珠寶至今下落不明，但內地有多個電商平台已經上架了這些被盜皇室珠寶的復刻版「同款」，有的款式售價只需兩位數，引起網民熱烈討論。



據《揚子晚報》報道，法國羅浮宮被竊的8件珠寶，在內地電商平台已經有商家火速上架同款，從胸針到皇冠一應俱全，其中一件祖母綠頸鏈同款售價低至16元人民幣。

（揚子晚報@微博）

被竊珠寶中，最引人注目的是拿破崙三世的妻子歐仁妮皇后的鑽石蝴蝶結胸針。據說這枚胸針原本是歐仁妮皇后腰帶中央的主飾，最終她只保留了蝴蝶結的部分，將其作為胸針佩戴。胸針造型別緻華麗，原品鑲嵌有2438顆鑽石與195顆玫瑰式切割的鑽石，曾被阿斯特家族收藏百年，價值無法估量。

歐仁妮皇后的鑽石蝴蝶結胸針（Louvre Museum/Handout via REUTERS）

而內地商家在平台上架的同款售價在一千到三千元人民幣不等，造型基本復刻了歐仁妮皇后胸針的蝴蝶結造型，材質則替換為常見的水鑽，頁面標註為預售款，承諾15天內發貨，同時也顯示已售出5件。有網民向商家提問，難道這就是「中國速度」嗎？不過商家回覆稱，這種鑲嵌類無論什麼速度都不可能一兩天做出來，店鋪早有上架，只是現在火了，愛不愛的都要來看一眼。

另一件失竊珍寶祖母綠頸鏈，是拿破崙於1810年3月贈送給瑪麗路易絲皇后的結婚禮物之一。這條頸鏈由32顆祖母綠和1138顆鑽石構成，每一顆祖母綠寶石都環繞著一圈鑽石。

瑪麗路易絲皇后的祖母綠項鏈（2004 GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi）

其復刻版的價格更為誇張，在電商平台上的售價僅16元人民幣，同樣是預售商品，商品頁面標註11月8日前即可發貨。

對此，眾多網民調侃「羅浮宮一件我一件」、「義烏出手就是快」、「有沒有可能羅浮宮裡的本來就是淘寶款」、「也是能用上羅浮宮同款了」。