高橋藍偷食河北彩伽齊回應道歉！日本網民不接受圍插：排球渣男

高橋藍被日本《週刊文春》接連爆料，他不僅和一位網紅女友交往超過一年，還被拍到與知名AV女優，有「三上悠亞接班人」之稱的河北彩伽在酒店幽會過夜。被爆出劈腿醜聞的他在今日發表聲明稱對此次輿論表示抱歉。



今年24歲的高橋藍是日本排球國手，擁有四分之一美國血統和188公分的高大身材，是日本排球選手中最具人氣的偶像級人物，被日本人稱為「排球王子」，曾獲亞洲男子排球錦標賽「最佳主攻手」等榮譽，並是隊伍的核心主力之一，目前，他效力於日本排球聯賽的三得利太陽鳥隊，並會在新賽季中擔任隊長一職。而一向以高大帥氣形象示人的他，在新賽季開始之前就深陷桃色風波。

（ran.volleyball0902@IG）

面對日媒報道，今日高橋藍在個人社媒賬號作出回應「對於我的私生活被曝光造成的困擾，我深感遺憾與抱歉。我現在將專注於明天開始的SV.LEAGUE 2025-26賽季」，但高橋在此次回應中並沒有提及兩位女士，也沒有否定與她們的關係。

高橋藍作出回應（Ran_volley0902@X）

高橋藍曾在YouTube上公開表示「偷吃的人都是渣男」，這次被爆出「一腳踏兩船」，令粉絲都難以接受。而對於高橋這次含糊的回應，有粉絲直言「這封敷衍的道歉信到底是怎麼回事？你不覺得尷尬嗎？難道你不想給粉絲一個正式的解釋嗎？！」，但都有網民反駁運動員的私生活是自由的，只需關注他們球場上的表現「一個單身的男人和一個有魅力的女人約會有什麼不好？我覺得完全不用擔心」、「他的私生活可以自由選擇，跟比賽無關」、「我覺得這是他們自己的決定，為什麼他們要道歉這麼多？」

（saika_kawakita__official@IG）

而河北彩伽也在凌晨回應本次緋聞「讓大家擔心了，真的很抱歉，也讓你們感到不快，我深感歉意」，她強調自己與高橋藍「並沒有交往」，指責媒體報道內容不實，但也無奈地表示「無論我說什麼，大家恐怕都難以相信」，面對外界質疑，她坦言自己沒有被負面情緒擊垮，「我依舊健康，也會繼續努力工作」。