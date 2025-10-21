抗癌戰士幽默告別！22歲日男死後發文「我死掉了」震動全網淚崩

當生命走到盡頭，最後一句話會是什麼？日本一位22歲的男生，選擇以一句充滿幽默感的網路俚語「グエー死んだンゴ」（嗚哇~我死掉了）來與世界告別。這條定時貼文，在網絡上已經超過3億的瀏覽量。



中山在X上記錄自己的抗癌歷程（nkym7856@X）

這位年僅22歲的用戶「なかやま」在個人X賬號上詳細記錄了自己的抗癌歷程，他在賬號簡介上介紹自己「我喜歡可愛的女孩，我還患有癌症」，還透露自己在2023年10月確診「每年僅觀察到約20例」的罕見癌症。即使他經歷了多次大手術及反覆化療，中山仍以一種幽默輕鬆的語氣在社群媒體上分享他的治療生活和病情，贏得了大量追蹤者為他加油打氣。

中山的帳號在10月10日發出「也許我很快就會死去」的貼文後，就沒有再更新。直到13日，一篇自稱是「中山朋友」的貼文才發佈出來，對外公佈了中山離世的悲傷消息，朋友表示「他已經負責這個帳號已經有一段時間了，所以我代表他報告這件事。10月12日晚，中山安詳地去世了」。

但令人驚訝的是，第二天（14日）中山的賬號突然更新一條「グエー死んだンゴ」（嗚哇~我死掉了）的貼文。

在中山去世前，一位細心的粉絲曾向他請求「如果可以的話，我希望能夠在北海道的訃告欄寫上你的名字，這樣我們就能確認你的身份。等你停止發推文後，我會核實的。」中山答應了這項請求，主動透露了自己的真實姓名。之後，X上發布的訃告欄截圖中，的確刊登了與中山透露的真實姓名相符的訃告。根據該訃告，中山先生享年 22 歲。

所以網友推測這條新貼文是中山生前保留下的定時貼文，這句話是是源自日本網路論壇的流行俚語，以幽默的方式表達瀕死之人的痛苦，主要被用來諷刺或挑釁帶有辱罵意味的評論，特別是用於回擊「你會死的」的類似言論。

中山的賬號更新（nkym7856@X）

中山樂觀瀟灑的處世態度和獨特的告別方式不僅吸引眾多網民表示尊重並留言悼念「請安息吧」，同時也引發了一場向醫療機構捐款的大規模運動。許多網民紛紛以中山的名義或網路俚語作為備註，向醫療機構捐款。有用戶留言稱自己的捐款是「為了我在推特上看到的那位逝者」。

多位名人也加入響應，將捐款視為對這位年輕生命戰士的致敬。小說家兼醫生知念實希人向國立癌症中心基金會捐款，表示看到年輕人逝去令人難過。他認為利用社交媒體的正確方式，就是積極參與並廣為傳播這類公益活動，也藉這次捐款表達自己的心意，日本精神科醫生加山梨香在捐款時也用網絡俚語的幽默口吻表示敬意「很抱歉用本名捐款啊。感謝你，中山，永遠的中山」。