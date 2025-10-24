低胸裙女朗豪坊扶手梯做「社會實驗」拍片公審多名港男「偷看」

不少網民或網民會在街頭利用「社會實驗」製造話題 ，近日網上流傳一段短片，一位穿白色低胸裙的女生在朗豪坊進行「社會實驗」，統設沿途有多少人對她眼望望。事件引發網民集體不滿，不少人怒斥現在出街變得「好危險」，因為隨時會成為網上的公審對象。



（m.hanmo@IG）

從短片中所見，一名身穿白色低胸連身裙的女子走在朗豪坊的扶手電梯上，女子的穿著非常惹人注目，不少途人經過都會望一眼，而跟隨的攝影團隊就將周圍途人的反應拍攝下來製成影片發佈，而影片的標題是「有多少人偷看美女」。團隊拍下了不少男士投來的目光，將其理解成「偷看」，並且原片並沒有對片中途人的樣貌進行任何遮蔽，還特地特寫了多位男士的臉部，甚至在部分男士的臉上加上掌摑的特效。

+ 1

雖然這條影片並非近期發佈，但隔一段時間就會被人翻出來討論，片中的男士則會被反復觀看。轉載此條影片的po主不禁感嘆「而家出街真係好危險，周圍望吓都會俾人放上網，仲要格仔都唔打」。網民並沒有對「偷看」這個用詞產生太多議論，反而紛紛斥責這種為博取流量而進行的「釣魚式」拍攝，並且侵犯他人隱私的行為「雖然香港冇肖像權，但係為咗流量個人利益咁樣影人哋個樣都好冇品吓」。

網民普遍認為，這位女子的衣著本身就引人注目，而且觀察周圍環境、東張西望本身就是正常行為「呢條片無幾多個男人係擰返轉頭望噃，經過望一眼有幾出奇」、「這條手扶梯本來就很多好奇寶寶搭乘，都會東張西望」 、「是但搵個阿叔唔著衫一樣多人望」。

而且有網民指出這位女子前後都跟著攝影團隊，途人出於好奇投以目光也是自然反應「你前面有攝影師影佢，後面又有人跟住佢拍片，啲人用好奇眼光望吓佢係乜水都好正常啫」。同時有人質疑這個「社會實驗」的科學性與動機，「你著到去飲咁嘅衫，然後搵人起後面偷影有幾多人𥄫你，你係做緊心理學研究、定其實你先係變態嗰個」。