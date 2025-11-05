日本人不敢主動辭職？連代客離職公司員工都求人炒老闆魷魚

對於大多數已經步入社會的人來說，離職並不是一件新鮮事。一般無非兩種情況：要麼公司裁員，被動走人；要麼自己實在不想幹了，主動提出離職。前者通常還能拿到一筆補償，後者則是「受夠了立刻撤」。在中國，和上司說一聲，交接完就走人，這是一件再正常不過的事情。



可是在日本，卻有不少人連這幾句話都說不出口。他們會選擇一種聽上去不可思議的方式——請「代理離職公司」幫自己辭職。

日本代理離職的公司員工會使用代理離職的方式走人嗎？

這種行業在日本是真實存在的，而且收費清晰：大概2萬2千日元（約合1118港元），你只要簽個合同，剩下的全交給代理。公司會替你給原單位打電話、寄文件，從此你再也不用面對上司和同事。

為什麼會有這樣的需求？日本電視台曾採訪過一家名為「已經受夠了（モ―ムリ）」的代理公司，節目組拋出的問題也挺好玩：這種幫別人辭職的公司，自己的員工會不會也通過代理來辭職？結果竟然真有，而且還不止一個。

負責人的回答是：至少有五位員工，最終都是通過「別家的代理公司」來跟他們提出辭職的。換句話說，連幫人離職的公司，都被員工「代理離職」過。這種黑色幽默般的循環，讓人哭笑不得。

那到底是誰在使用這類服務？負責人透露，最常見的就是遭遇霸凌的員工。有人上班時，櫃子裏被塞進過死老鼠；有人因為出錯，被上司公開羞辱，甚至動手動腳，摸胸、從背後強行擁抱。這些受害者往往不敢正面對抗上司，更不可能自己提出離職，只能藉助第三方來「斷尾求生」。

除了霸凌，很多人受不了的還有日本特有的「職場文化」。比如下班後的飲酒會——所謂的「飲み會」。在公司文化裏，參加喝酒聚會幾乎是義務，即便你討厭、疲憊、不想參加，也很難直接拒絕。

一位剛畢業的女生進入公司僅僅兩周，就被拉去幾次飲酒聚會。她接受採訪時說，自己最不能忍受的就是這種「職場騷擾式的喝酒文化」。最終，她在四個月後就離職了。

如果僅僅是工作不適應，辭職其實並不複雜。哪怕不好意思和直屬上司說，也可以通過人事、或者找一位比較能溝通的同事來傳達。可在一些壓抑的環境下，員工卻依然選擇花錢請代理來解決。原因很簡單：

他們害怕撕破臉，害怕引發報復，甚至害怕被貼上「不合群」的標籤。



這背後，其實是日本社會長期形成的集體主義文化在起作用。日本職場看重忠誠與集體氣氛，一個人說「我不幹了」，在潛意識裏就意味着背叛。對於很多日本年輕人來說，這句話比工作本身更難開口。

於是，離職代理這樣的行業便有了生存土壤。甚至有人調侃：如果連幫別人辭職的公司員工，都要靠代理辭職，那或許這本身就是一種「黑心循環」。但換個角度來看，這種現象也折射出日本職場的深層矛盾：上下級不平等、過度的加班文化、隱性的霸凌和騷擾，以及那種「表面和氣、內心煎熬」的人際壓力。

與中國相比，這點差別尤其鮮明。中國人辭職時考慮更多的是錢和發展機會，直接攤牌並不算難事。日本人則常常被文化和人情綁住手腳——他們不是不想走，而是「不敢開口」。所以，辭職代理並不是日本社會的笑談，而是一個讓人心酸的現實。它提醒我們：在一個看似秩序井然的社會裏，個體的選擇和尊嚴，往往並沒有看上去那麼自由。

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】