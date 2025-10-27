試當真｜停運直播游學修被員工Ellen公開對質　網民掀世代罵戰

由游學修、許賢及蘇致豪創辦的YouTube頻道《試當真》於昨晚（10月26日）正式停止運作，昨晚以「試當真官方結局」為標題進行告別直播，但在直播結束前，輪到每人發表感言時，員工Ellen突然開口質問游學修，場面十分尷尬。



昨晚告別直播進入尾聲，在蘇致豪主持完員工感言環節後，到游學修接手並表明希望準時在十二點前結束節目，所以接下來要加快速度。輪到訪問Ellen時，游學修再次提起三年前她曾說過的「上樑不正下樑乖」言論，當時的確令他生氣並追問現在她的看法。當時二人表面未有衝突，相互敬酒離場，繼續直播流程。

游學修訪問Ellen感言（試當真Trial & Error@YouTube）

Ellen屬元老級員工

Ellen（盧嘉誼）是《試當真》元老級編劇，當初透過編劇試當真劇本招募計劃而入試當真，已經工作了四年幾，不少大熱作品例如《葵興森林》、《Uber爸爸》都是她編導。同時她也是許賢的緋聞女友，在粉絲間亦被視為「公開的秘密」。

去到直播最後15分鐘各位幕前成員發表感言，氣氛相對傷感時，Ellen突然搶咪，打斷眾人，表示自己覺得好奇怪，在試當真做了5年，為什麼要問她的只有3年前的一句說話，最後她又問道，在100毛中講的是不是在暗諷她。有網民懷疑Ellen講到的可能是早前游學修在100毛頻道中接受訪問有提到「員工太藝術家，追藝術而唔係追view」、「做老細想要有規矩，但好難實行，點搞」等問題，游學修直播時就回應自己不是在講Ellen。

Ellen突然搶咪（試當真Trial & Error@YouTube）

豪哥喊爆:好多嘢變得好複雜

之後豪哥邊流淚邊發言都提到「有好多嘢變得好複雜咁上下」，輪到游學修發言時，他首先就剛剛因為要趕進度而同Ellen開玩笑一事道歉，因為當時見到有網民留言那句話，所以才會提到，自己覺得Ellen的做法並沒有錯，並承認公司經常有因為溝通產生誤解，表示「我真係無心」，再問Ellen是否有東西需要補充。

Ellen批游學修公海評論同事

Ellen就表示游學修作為老闆其實有很大的問題，他經常會在公海評論同事哪裡做得不夠好，而同事或者自己都要和觀眾一樣，通過live才知道。她認為如果覺得同事表現不佳，應該先與該同事私下溝通，才是「相識一場最起碼的尊重」。她又透露自己都很好多不滿，過去兩三年多次嘗試溝通，甚至還發出「千字文」述說心聲，但未能得到有效回覆。尤其是在白金像獎，很不理解為什麼游學修還要講同事令自己不開心，自認自己沒有做反抗老闆或者公司的事情，過往忍耐了很多次，去到最後一天，今天決定衝出來講清楚，並非刻意在最後關頭才公開。

游學修再次同各位員工道歉，坦言自己在過去幾年有事情處理得不夠好，作為一個老闆也不夠好，日後的時間會盡力跟大家將不開心、不滿意的地方講清楚。

火柴唱歌打圓場

之後豪哥和攝影師火柴就唱歌緩解氣氛，火柴提到，雖然自己作為幕後，但也承認公司有很多長板短板，可能有些人是很難相處，而且藝術家都不是很擅長溝通，自己也曾經傷害過公司的同事，剛剛游學修跟Ellen發生的也是自己所經歷過的。又表示5年間發生了很多事，有很多事很難解釋，有些傷害也已經造成了，有些心結需要在停運後解決，並希望觀眾給予空間去解決。

兩人擁抱（試當真Trial & Error@YouTube）

在直播結束前，成員阿慈希望在場各位進行一個擁抱儀式作happy ending「擁抱的力量是大於說話、文字一切東西」。在大擁抱之前，游學修已經擁抱Ellen安慰對方。而直播結束後，游學修也在社交平台po出與Ellen的合照，表示冰釋前嫌。

直播結束後，po出兩人合照「大和解」（neoyau19）

網民企不同立場意見兩極

對於這次突發直播風波，連登和threads的網民反應都有頗大分歧。有連登仔批評Ellen破壞了離別氣氛，令《試當真》未能畫上一個圓滿的句號，「搞到最後老闆連執笠感想都無得講，因為你一個而全世界尷尬，真係好咩」、「修大哥原來一直俾人內外夾攻」、「 老細決定點就點架啦，有咩都唔係喺鏡頭面前講啦，退一步都執粒啦你想點Ｘ樣啫」。

但在Threads卻有出現截然不同的回應，有網民大讚Ellen是好員工，不少大作甚至剪執笠紀錄片都剪到最後一刻，「咩員工會咁樣拎條命出嚟同你做，間公司都執啦。我希望世人可以更加珍惜Ellen」、「盧嘉誼世一」、「無Ellen就唔會有依家嘅試當真」、 也有網民認為講出來也是好事, 「真心講出黎，好過大家收收埋埋，咁樣先係最開心嘅」、「立場同位置觀點啫，我覺得講出嚟唔好有刺，噉都係要個幾好嘅Closing吖」。

有網民分析連登和Threads之所以評論這樣大分歧，可能網民的年齡差異有關，連登仔明顯站在管理層或老闆立場說話，而Threads則較多年輕打工仔角度睇事情。大家又怎樣看?不妨在留言分享。