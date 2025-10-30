日本「熊出沒地圖」懶人包！ 附各地網站連結＋最新遇熊應對方法

日本野熊襲人事件頻傳，已成為影響民眾安全與旅遊規劃的重大問題。各地的熊出沒次數急劇增加，為此多個地區都有製作熊出沒情報網站，以便為民眾提供即時、詳細的熊隻目擊地圖與情報更新，《開罐》整合了資料，要到日本旅行，尤其到北海道及東北的朋友記住留意當地熊出沒的位置，小心安全為上！



日本熊出沒嚴峻，日本環境省10月27日（周一）表示，今年4月迄今，全國已有172人遭到野熊襲擊，其中10人身亡，創下歷史新高。而10月29日日媒更報導，在山形市東海大山形高校的室內操場，發現有熊闖入「做Gym」，又撞破學校玻璃門，令附近居民相當擔憂。

全國熊出沒地區

tv-asahi網站整理了全日本野熊出沒的地區分佈，同時還收錄了每個區域相關的熊出沒新聞報導。通過網站民眾可以更有效地提高安全警覺，為自身的行程和安全提供多一層保障。

據日テレNEWS 29日報導，在山形市東海大山形高校的室內操場，驚見有野生熊闖入「做Gym」(日テレNEWS截圖)

北海道

北海道是屬於今年熊出沒情形最嚴重的地區之一，7月北海道福島町，還曾發生一宗送報員遭到灰熊襲擊致死的事件，早前更有熊在札幌市中央區的住宅區出沒，在住宅附近的核桃樹下採食，導致附近100公尺內的小學宣布暫時閉校。由於情況嚴峻，層雲峽附近的大雪山高原沼登山路線在整個夏秋兩季都被迫封山。

而這個北海道熊目擊地圖整理了目擊野熊及其足跡的確切地點，還標註了相關日期，讓公眾能夠一目瞭然地掌握最新的熊出沒動態。

青森縣

本州的青森縣在今年也多次有熊出沒的情況，光是10月就有超過8件人類被熊襲擊的受傷事件，目擊熊出沒的總件數更是過去五年的2.14倍，所以官方也提供了青森縣熊出沒底圖，同時呼籲大家一定要小心。

本州青森縣的熊出沒情況在今年也十分嚴重，該區單是10月便發生了8宗以上熊襲擊人類的受傷個案。目擊總件數更是達到過去五年的2.14倍。官方也提供了青森縣熊出沒情報，同時呼籲民眾加強戒備，盡量避開熊經常出沒的時間段，比如清晨和傍晚，也要避免一個人單獨行動，要隨身攜帶熊鈴，避免在戶外庭院留下食物，為了避免引誘熊隻靠近，也特別提醒居民不要在家附近種植栗樹或柿樹。

岩手縣

鄰近的岩手縣情況同樣令人擔憂。從今年4月1日至10月19日為止，該縣已累積發生30宗、共造成31人受傷的熊襲擊事件。幾天前，岩手縣的一處溫泉設施，一名正在進行清潔工作的中年男子突然失蹤，隨後證實他疑似遭到附近的野熊襲擊，數日後其遺體在附近被尋獲。

岩手縣也彙整了近年亞洲黑熊造成人員傷亡和目擊情況的地圖（ツキノワグマによる人身被害状況・出没状況），若計劃在今年秋季前往日本東北五鄉進行溫泉旅行或觀光活動，建議務必事先查閱此地圖，了解近期熊隻的活動範圍，並以安全為首要考量，盡量避開高風險地區。

（pref.iwate.jp）

秋田縣

「クマダス」（KUMADAS）的網站功能會即時更新秋田縣各市町村最新的野熊出沒動態和相關新聞，同時也提供野豬、日本鹿等其他動物的出沒情報。更細緻的是，網站將數據細分為目擊報告、人身傷害事件、足跡發現地以及距離上次出沒的遠近等詳細資訊。

除此之外，網站還開放了公眾投稿功能，若目擊野熊，可以在第一時間提交報告，詳情包括目擊的時間、確切地點、數量、是單獨行動或帶有幼熊、以及精確的經緯度等細節，提高了網站資訊的更新速度和實用性。

宮城縣

東北的宮城縣是秋季賞楓的熱門地點，宮城縣官方也製作今年度的熊出沒地圖（令和7年度クマ目撃等情報）提醒民眾多多留心。其首都仙台市近期已發出多則熊出沒警報。10月17日，五隻熊被發現在距離JR仙台站不到5公里的青葉區廣瀨川河原橋下的草叢，10月20日清晨4點半左右，青葉區芋澤一隻身長一公尺的大熊，造成一名通勤市民騎單車時撞上受傷送院。

福島縣

位於日本東北地區最南端的福島縣，今年同樣錄得大量野熊出沒報告。雖然該縣的人身受傷個案數量相對較少，但在賞楓季節有許多遊客會前往福島的自然區域。福島縣熊出沒地圖（福島県ツキノワグマ目撃情報）將「目擊情報」標示為藍色、「人身受傷」標註為橙色，藉此提醒所有旅客務必注意安全，盡量避免單獨進入陌生林區或不熟悉的自然環境。

鑑於今年的「熊危機」日益嚴峻，各地方政府及媒體機構比以往更積極地更新並發佈熊出沒的即時資訊地圖，為民眾提供快速且清晰的安全指引。

以下是各地地圖匯總：

山形縣ツキノワグマ目撃マップ

福島縣福島県ツキノワグマ目撃情報

東京都TOKYOくまっぷ

栃木縣とちぎのクマ目撃情報2025

群馬縣群馬県クマ出沒マップ

埼玉縣ツキノワグマ出沒マップ

神奈川縣ツキノワグマ情報（無地圖，純列表）

新潟縣にいがたクマ出沒マップ

長野縣ツキノワグマ情報マップ（APP）

山梨縣ツキノワグマ出沒マップ

富山縣クマっぷ

石川縣R7 ツキノワグマ目擊・痕跡情報

福井縣福井クマ情報

岐阜縣岐阜県クママップ

靜岡縣静岡県ツキノワグマ出沒マップ

愛知縣ツキノワグマについて（無地圖，純列表）

滋賀縣（大津市）大津市ツキノワグマ出沒マップ

京都府京都府 ツキノワグマ出沒マップ

奈良縣（奈良市）奈良市 クマ目撃情報マップ

和歌山縣和歌山県ツキノワグマ目撃マップ（無地圖，純列表）

島根縣・鳥取縣島根県・鳥取県のクマ目撃マップ

為普及防範與自保知識，「NHK World Japan」與酪農學園大學的佐藤喜和教授合作，推出專門的應對教學影片，透過Facebook向民眾推廣在路上遭遇熊時的最新自救常識，內容涵蓋步行、駕駛和騎單車等多種情境。

最新應對方法

若在步行中遇到野熊：

1. 停下腳步，不要逃跑掙脫

2. 如果與熊的距離很近的話，可以選擇噴射防熊噴霧，以及噴霧要放在隨時能拿到的地方

3. 慢慢後退撤離，目光不要離開熊

4. 熊的威嚇猛衝是在警告不要靠近我，這時要站立不動

5. 熊在後退時要靜靜地拉開距離

6. 與熊接觸時要采取保護動作：用背包保護後背，用地面保護腹部，用雙手護住頸部和頭部，即使被熊掀翻，也要恢復以上姿勢

7. 前往熊的生息地時，一定要事先做好準備，比如要掛上熊鈴、帶好頭盔等

若在開車時遇到野熊：

1. 首先要停車，關上車窗，待在車內

2. 不要鳴笛，避免刺激野熊

3. 如果野熊擋路的話，要驚呆野熊離開後再駕車緩行通過

4. 若野熊一直在路邊的話，則可以駕車緩行通過

若騎車時遇到野熊：

1. 先停下來，觀察野熊，不要匆忙逃離

2. 緩慢掉頭返回，觀察野熊的反應

3. 自行車噪音小、速度快，所以野熊和人有可能會在不知不覺近距離中相遇

4. 在野熊的棲息地及其周圍要時刻警惕