黃金買賣懶人包｜金舖/銀行放售有冇分別？費用+證明文件一文睇清

金價近期高位，不少市民都趁商戶買入價高企，放售手上的黃金或金飾，有小型金舖更在中午前已派完籌，無法招待眾多客人。想將手上的黃金套現，但又不知如何是好？《開罐》從收金途徑、費用、所需文件等方向出發，為你解答一系列常見問題。



不少市民趁商戶買入價高企，放售手上的黃金或金飾（資料圖片）

賣金丨香港主要收金途徑及收款形式

【1】連鎖珠寶金行

部分連鎖珠寶金行，如周大福、周生生、六福均有提供回收黃金飾品或純金服務。如金額較低，多數可選擇現金或支票收款，但大量出售的話店舖就只會開支票。

【2】銀行

香港部分銀行設有純金回收和買賣服務，包括恒生銀行、中銀香港、以及招商永隆銀行等，款項多為即日過數入戶口。

【3】小型金舖、收金專門店

坊間小型金舖願意接收的產品種類較廣泛，除了純金及黃金飾品之外，亦有機會支援回收混金、18K金等，視乎每間店舖而定。雙方同意估價後，店舖通常直接支付現金，並配有單據。

坊間小型金舖願意接收的產品種類較廣泛（資料圖片）

賣金丨珠寶金行、銀行放售分別

銀行只收金條或金幣，而且很大機會不接收來自其他銀行的黃金。換言之市民可能需回到當初買入黃金的同一家銀行放售，亦需攜同購買證書。

珠寶金行除了可以賣金條、金幣，也支援顧客賣出金飾，有部分公司更可接受其他品牌的產品。回收價會因應黃金純度、重量及金價而定，通常會收取佣金，如出售不屬於該店舖的黃金更會再另收「火耗費」。

珠寶金行回收價會因應黃金純度、重量及金價而定（資料圖片）

賣金丨各項價格及額外費用說明

【1】賣出價

商戶賣出一手黃金的價格。

【2】買入價（又稱回收價）

商戶收購二手黃金的價格，通常會比「賣出價」低。

【3】加工費、折舊費

部份商戶可能會向並非足金的產品收取加工費，另外在查看金飾後，可能亦會就金飾的新舊程度酌量收折舊費。如不肯定額外費用詳情，建議在放售前先與商戶溝通。

【4】火耗費

商戶代為熔解金器的手續費，約為賣出價的4至10%。視乎金飾的成色、重量等，產品部分位置（例如手鏈、頸鏈的連接扣）如果並非足金製，也有機會影響費用。若你選擇在相同金行放售，則不會被收取火耗費。

【5】金行佣金

假設在金行進行交易，商戶通常會收取買入金額約2%作為佣金。佣金通常已算在「買入價」內，並可能會直接從價格中扣除。

金行會收取買入金額約2%作為佣金，通常已算在「買入價」內（資料圖片）

賣金丨所需證明文件

【1】身份證明文件、簽名

根據香港法例，黃金買賣屬於「指定非金融業務和專業」，商戶有責任為涉及較大金額交易的客戶進行身份識別。就算金額未達到門檻，商戶亦有可能要求顧客出示並登記身份證，甚至會為黃金拍照或要求顧客簽署確認。萬一有黃金失竊，為了防止賊贓流出市面，商戶有責任確保交易透明，以便追查紀錄。

【2】購買證明

顧客需帶同當初購買時獲得的證書，到銀行沽售價錢較高的純黃金。

如到銀行沽售價錢較高的純金，需帶同當初購買獲得的證書（資料圖片）

賣金丨無買入單據會有影響嗎？

沒有單據的黃金產品在一般情況下亦可出售，但顧客需要先簽署「火銷」檢驗同意書。商戶不會對「火銷」後因為純度問題而變形的黃金負責。