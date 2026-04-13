日本抱錯嬰！窮貨車司機與富商「命運互換」60年　獲賠3800萬円

一名因貧受困一生的日本貨車司機，在發現自己竟被醫院抱錯、與貧困家庭的孩子互換後，將涉事醫院告上法庭。法院最終判決該醫院須賠償他3800萬日元（約187萬港元）。這起發生於2013年的案件，近日因多起中國被拐兒童重逢親生父母的新聞再次引起關注。



2013年11月，日本東京墨田區的三育會醫院被法院裁定，須向這名60歲男子賠償3800萬日元，因為該院在1953年他出生時，誤將他與另一名嬰兒調換。事情直到60年後才真相大白。

一名因貧受困一生的日本貨車司機，在發現自己竟被醫院抱錯、與貧困家庭的孩子互換後，將涉事醫院告上法庭。（示意圖/pexels@reneterp）

原來，那名富裕家庭的次子與三弟因不滿大哥對父親的態度而起了疑心。在母親去世後，大哥據稱以照顧父親為條件，要求繼承母親的遺產份額，但最後卻把父親送進了療養院。

兩名弟弟漸漸注意到，大哥的外貌與他們並不相似，而且想起母親曾說過，大哥出生時護士為他洗澡後衣服就換了。隨後，他們在2009年收集了大哥抽過的煙頭，送去做DNA鑑定。結果顯示，大哥與他們並無血緣關係。

調查舊醫院檔案後，他們終於找到另一名男子，一名在東京工作的貨車司機。結果發現，這名司機其實比那名被調換的嬰兒早出生13分鐘，卻被送入貧困的養父母家中。養父在他兩歲時便去世，家中貧困到連電器都沒有。他靠打零工維持生活，艱難完成中學學業，還常被母親和鄰居質疑長相不像家人。

與此同時，那個原本屬於他的人生被抱去富裕家庭的嬰兒受良好教育，後來成為一名企業老闆，三名弟弟也都是企業精英。當這位貨車司機終於知道真相時，他的親生父母早已去世。法官宮坂正俊（音譯）表示，法院支持原告的主張，因為他在出生後不久便與親生父母分離，再也無法與他們相見。法官補充道：

他理應在富裕的環境中長大，因此應獲得賠償。

類似事件也曾在中國引發熱議。27歲的謝慶帥在重逢富商父親後，對方為他準備了三套裝修完善的公寓作為重聚禮物。

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