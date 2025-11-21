Uniqlo教路2招隱藏褲頭、改短褲長　零成本秒合身神級穿搭技巧

買褲最怕遇到腰圍太大或褲腳過長拖地等不合身情況，會令整體穿搭效果大打折扣，而好多人會考慮送去修改，不過最近Uniqlo分享兩項實用技巧，只需幾個簡單步驟，就能輕鬆解決褲子不合身的問題。



Uniqlo近日在社交平台上傳教學短片，教大家兩個「褲頭 & 褲長調整術」的實用技巧，無需額外消費，零成本解決褲頭鬆垮和褲腳過長的穿衣小煩惱。

褲頭太鬆這樣做

大部分人針對褲頭太鬆的解決方法都是繫腰帶，但以普通方式繫腰帶會令褲頭不平整。應該將褲頭穿過腰帶環，並將腰帶穿過紐扣孔，然後收緊腰帶並正常扣上，不僅可以有效解決褲頭腰圍鬆垮的問題，還不會讓褲頭處變得凹凸不平，更加美觀。

褲長太長這樣做

針對褲長過長的問題，Uniqlo則建議藉助扣針解決。首先，將褲腳折疊至滿意的長度，然後用扣針固定在褲管內折處，用於臨時固定。最後，將褲腳整理平順，確保扣針完全隱藏在內層。這樣做可以有效縮短避免褲腳拖地，同時還令褲腳線條依舊自然平整。

影片一出，很多網民都大讚技巧非常實用。Uniqlo還提到，無論是男性或女性的褲裝，都可以靈活運用以上的褲頭和褲長調整技巧。這些實用的小秘訣讓所有消費者都能輕鬆應對褲子尺寸不合的常見問題。

資料來源：uniqlo_taiwan