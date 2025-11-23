「高跟鞋勾網襪」社群爆紅熱度近億　網紅瘋傳、ACG角色模仿挑戰

人們都喜愛欣賞「美」的事物，當現實中難以達成我們心中的理想樣貌時，藝術家與創作者便會透過角色，將這份對美的想像具象化。而當這些作品爆紅之後，網路上往往也會掀起一波「模仿風潮」。



舉例之前火紅的例子，來自《Guilty Gear》角色的「Jack-O」的下蹲姿勢，也就是俗稱的「Jack-O’Pose」，就曾讓無數人爭相模仿。更經典的例子，則是荒木飛呂彥的作品《JoJo的奇妙冒險》中的人物 Pose，這些動作也被稱為「JoJo 立」，成為 ACG 文化中的象徵之一。

不過這樣的風潮並非單向傳播，當 ACG 世界不斷滲透現實，也有現實中的流行反向進入二次元世界。像是前陣子社群上掀起熱潮的「肯豆風」（Kendall Style）、以及近期最火的「高跟鞋勾網襪」姿勢，都是從現實引爆話題、再被創作者改編回作品之中的例子。

Neutralious 是一個 X（原 Twitter）上的藝術與攝影分享帳號，該名使用者常常在上方分享自己所愛的作品。而在 10 月 20 日這天，他分享了一張「高跟鞋勾網襪」的照片，在短短的兩週之內就吸引了超過 9,300 萬次的瀏覽。不僅如此，許多網友也開始拍攝、分享自己的模仿照：

網友分享了一張「高跟鞋勾網襪」的照片，在短短的兩週之內就吸引了超過 9,300 萬次的瀏覽。（Neutralious@X）

隨著話題持續發酵，ACG 創作者們也紛紛出手，讓自己喜愛的角色重現這個姿勢，創作出一波又一波的延伸作品。

