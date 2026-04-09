從4男友供養到深夜打工　日本經濟夢碎後　女性貧困竟成社會現實

日本的「舔狗經濟」，曾經是泡沫時代最奇特也最荒唐的一幕。那時候的東京，街頭燈火輝煌，銀座的酒吧一杯酒能抵上班族半個月工資。人們瘋狂、浪漫、炫耀著金錢的力量。男人用盡心思討好女人，女人用花不完的錢取悅自己。整個社會彷彿都在一場巨大的「取悅循環」中轉圈，誰也不想先醒來。



上世紀八九十年代，日本經濟正處在巔峰。1991年，《平成新女性的四個男友》在女性雜誌上發表，成了那一年的話題。那篇文章提出，每個女人都該有四個男友：跑腿君、付款君、禮物君、本命君。

上世紀日本經濟巔峰時期，男人用盡心思討好女人，女人有花不完的錢取悅自己，整個社會彷彿都在一場巨大的「取悅循環」中。（《假面女郎》劇照）

幾乎所有女性雜誌都在模仿報道，甚至有電視節目做了專題訪談。那一年，資生堂（Shiseido）也推出廣告「生為女人簡直太棒了」，畫面裏，一個衣著光鮮的女人昂首向前走，身後是一群西裝筆挺的男人深深鞠躬。這種場景，不僅沒有引起反感，反而讓人覺得理所當然。那是日本「媚女文化」的巔峰——女性被視為社會的中心，而男性的價值，則體現在他們願意為女性花多少錢。

當時的日本，男女消費力差距巨大。統計顯示，女性的消費額大約是男性的五到八倍。她們並非賺得更多，而是花的是男人的錢。男人掙錢是為了女人，女人掙錢是為了自己，這句話在泡沫時代幾乎成了信條。銀座的百貨公司營業到深夜，櫥窗裏堆滿高級手袋與香水；地鐵裏的上班族擠在狹小的車廂裏，卻想著晚上要去給「她」送禮。那種關係建立在金錢與幻想之上，既甜又脆，像氣泡酒，一碰就碎。

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職場上也變了味。為了防止被指「性騷擾」，很多公司內部甚至制定奇怪的規定——比如上司不得連續給女下屬發三封郵件。男性主管在辦公室開口講話前要斟酌措辭，生怕被誤會。那是一種扭曲的平衡：表面尊重，實則疏離。

然而，這種「以取悅為經濟」的結構終究站不穩。1990年，日經指數衝上4萬點高位後迅速墜落，股市崩塌、地價暴跌，日本的泡沫經濟轟然破滅。到了1991年，整個日本像突然醒酒。那一年之後，「平成大蕭條」正式開始。銀座的燈光暗了，奢侈品退潮，男人沒了錢，女人也失去了供養。

婚戀市場隨之逆轉。曾經流行「三高」——高學歷、高收入、高身高；後來只能退而求其次，變成「三平」——平均收入、平均相貌、平均身高；再後來，則有人無奈地說，找「三低」、「三不」也行。經濟變冷，人心也涼。男人覺得婚姻是負擔，女人則失去了可以依附的肩膀。

貧困在這一代女性中蔓延。日本內閣府的調查顯示，單身女性的貧困率高達32%，比男性高出近十個百分點。她們多半獨居，收入微薄，生活精緻卻拮据。曾經的「平成新女性」——那個化妝、逛街、喝香檳的象徵——變成了在便利店夜班、數硬幣付房租的中年人。

一些名人也逃不掉這種宿命。比如佐佐木希，曾被稱為「日本第一女模」，嫁給搞笑藝人渡部建後，丈夫卻屢屢傳出出軌醜聞，甚至被爆與AV女優密會。她選擇了沉默，不離婚，只維持著外在的體面。還有小林麻央，日本最受歡迎的主播之一，嫁給歌舞伎演員市川海老藏後，放棄事業，成為賢妻良母。婚後長期勞累、精神壓抑，最後因乳腺癌去世，年僅三十五歲。她的故事被稱為「平成最後的悲劇」。

經濟越冷，職場越冷漠。企業裁員時，女性往往是第一批被勸退的人。理由很直接：女員工麻煩、容易出事、不如男人能幹。那種對女性的温柔，早在泡沫破滅時就悄然消失。二十一世紀後，日本的年輕人不再相信「戀愛至上」。約會可以AA制，結婚可以不買房、不要彩禮，婚姻變成一種選擇而非必需。

2016年，《逃避雖可恥但有用》（逃恥）成了社會話題。新垣結衣飾演的女主角研究生畢業後找不到工作，去男主家當保姆，最後以契約婚姻的方式生活在一起。她主動、理性、現實——這正是當代日本女性的寫照。浪漫不再是重點，生存才是。

如今的東京，地鐵早高峰擠滿了獨身的中年女性，她們衣著得體、神情平靜，手機屏幕上閃著銀行賬戶餘額的提醒。經濟的冷風早已吹散浪漫，留下的只是理性與自給自足。舔狗經濟的崩塌，其實是日本社會重新學習平等的一課——從盲目奉獻到謹慎合作，從性別遊戲回到生活本身。

而這場變遷，看著也愈發熟悉。中國的城市裏，如今也能看到相似的情形：年輕人不再為結婚拼命，戀愛變得務實，甚至連「請客付款」都成了要討論的議題。消費主義造就的情感模式，正在一點點退潮。

也許，日本真的是我們的「社會先行劇本」。他們三十年前經歷的幻覺與清醒，如今正輪到我們去體會。泡沫終會破，熱鬧會散，留下的，是一個更清醒的時代——少了浮誇，多了冷靜，也多了每個人重新定義關係的勇氣。

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