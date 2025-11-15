全運會2025｜廣州地鐵「番茄海報」爆紅　每塊葉都是運動項目選手

網友：年度創意候選。最近，被廣州地鐵裏的一組亨氏番茄醬的海報刷屏了！



沒有洗腦的slogan，就靠一排紅彤彤的番茄，直接爆火，被不少網友好評「年度創意候選」。

最近，結合全運會主題的番茄醬海報火了，還得到了網友的一致好評。（小紅書@魏小咪）

看看這些番茄都對應著哪項全運會運動項目：

+ 11

第一眼看好像平平無奇，甚至覺得，這不就是超市裏那種「快來買我」的番茄展示？但！只要你停下來多看幾秒番茄葉！好傢伙，原來34片葉子分別對應着34個全運會項目，全被設計成運動員的剪影造型！

武術選手抱拳運氣、攀岩選手向上發力、衝浪的平衡瞬間、棒球的奮力揮棒，連馬術那種颯爽姿態都被精準拿捏……

這腦洞，太絕了！亨氏這回玩得高級，以「想贏的番茄在亨氏裏」作為主題。意思是，他們家的番茄就像賽場上「想贏」的選手，靠實力脱穎而出，不是隨便一顆都能進自家的瓶子。

既致敬了運動員的拼搏精神，蹭上了全運會的熱度，又悄悄誇了一波自家選料有多嚴，這雙線操作，屬實被玩明白了。

這種不靠洗腦、全靠細節的創意，是不是比有些地鐵廣告香多了？那麼，你們怎麼看，給這波創意打幾分？

【延伸閱讀】日本麥當勞AI美女薯條廣告驚見6根手指 網民嚇壞拒買：食慾全消（點擊放大瀏覽）

+ 6

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】