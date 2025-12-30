拼多多$26波鞋串錯變「Fishion」客服神解釋惹爆笑：你識條鐵咩？

內地電商平台拼多多推出「一件包郵到港」的優惠政策之後，不少港人都貪其價錢夠平，抱著「搏一搏」的心態掃貨。不過，既然價錢低到離譜，質素自然也相當「驚喜」。近日有網民在Threads分享了與客服的爆笑對話，迅速引起網民熱議。



近日有網民在社交平台Threads發文稱自己在拼多多瀏覽商品時，見到一款標價僅26.8元人民幣的運動鞋。細心一睇，鞋身印著的英文字母相當奇怪，原本應該代表時尚的 「Fashion」，竟被串錯成「Fishion」。

網民分享與拼多多客服對話（Threads截圖）

PO主感到疑惑，於是私訊客服「鞋上面寫的Fishion是甚麼意思？」客服亦解釋是「時尚的意思」，而後PO主指出時尚應該是Fashion，客服卻非常老實回覆「這邊都是小學畢業的，不太清楚」，但表示可以跟老板反映下。PO主感嘆「拼多多真係幾好，商家好老實。而家平得有道理。」

帖文一出，迅速引起網民熱議，有人笑言「Fishion嘅嘢，你識條鐵咩？」，還有網民發揮創意稱，或許是結合了魚（Fish）與時尚（Fashion）的全新概念「鰣尚」。

另有眼利網民發現鞋身除了串錯字之外，還印著一句令人摸不著頭腦的 「Look for the tar」。不少人認為這位客服雖然英文不好，但勝在態度好、夠坦白「佢竟然冇改口話係品牌名」。亦有網民表示「Fishion 是26.8 ，Fashion既（就）要268了哦」